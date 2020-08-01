Гибридная армия России после захвата Крыма вторглась на украинский Донбасс. Необъявленная российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось сформировать в ОРДЛО марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР, и установить в Донецке и Луганске оккупационные администрации.
Получая из России деньги и оружие, в том числе бронетехнику, реактивную артиллерию и современные комплексы разведки, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.
LIGA.net ведет хронику этой войны с первых дней нападения России.
Хроники за февраль/март/апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года, а также за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль 2020-го.
За прошедшие сутки боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС. Применялось стрелковое оружие. Потерь нет. Подразделения ООС придерживаются условий перемирия.
С начала суток обстрелов не зафиксировано.
Командование объединенных сил вчера, 31 июля, приняло решение не отменять самоизоляцию с 1 августа для людей, пересекающих линию разграничения из временно оккупированных территорий Донбасса, сообщил сегодня LIGA.net спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.