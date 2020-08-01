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Хроника войны России против Украины: август 2020 года - Фото

Хроника войны России против Украины: август 2020 годаLive

Хроника войны России против Украины: август 2020 годаLive
01.08.2020, 10:00
143
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook

Гибридная армия России после захвата Крыма вторглась на украинский Донбасс. Необъявленная российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось сформировать в ОРДЛО марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР, и установить в Донецке и Луганске оккупационные администрации.

Получая из России деньги и оружие, в том числе бронетехнику, реактивную артиллерию и современные комплексы разведки, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.

LIGA.net ведет хронику этой войны с первых дней нападения России.

Хроники за февраль/март/апрельмайиюньиюльавгустсентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года, а также за январь, февральмартапрель, май, июнь, июль 2020-го.

01.08.2020
10:52

За прошедшие сутки боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС. Применялось стрелковое оружие. Потерь нет. Подразделения ООС придерживаются условий перемирия.

С начала суток обстрелов не зафиксировано.

09:38

Командование объединенных сил вчера, 31 июля, приняло решение не отменять самоизоляцию с 1 августа для людей, пересекающих линию разграничения из временно оккупированных территорий Донбасса, сообщил сегодня LIGA.net спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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Теги: боевики, ВСУ, война, Донбасс, ордло, хроника, август 2020 года
143
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