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11 главных новостей Украины и мира на 19:00 1 февраля

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 19:00
11 главных новостей Украины и мира на 19:00 1 февраля - Фото

1. БРИТАНИЯ ВЫДЕЛИТ £88 МЛН УКРАИНЕ НА ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ РОССИИ И СТАБИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Великобритания выделит £88 млн на поддержку энергонезависимости Украины от России и стабильное управление (stable governance) в стране. Деньги будут выделены из британского Good Governance Fund (подробнее).

2. В ДИЕ ПОЯВИЛИСЬ БУСТЕРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. В приложении Дия появились сертификаты о бустерной дозе вакцинации от COVID-19. Чтобы получить сертификат о третьей дозе, нужно зайти во вкладку "Услуги" и запросить внутренний и международный COVID-сертификаты (подробнее).

3. ПОЛЬША ПРЕДЛАГАЕТ УКРАИНЕ ПЗРК GROM, БОЕПРИПАСЫ И ДРОНЫ. Польша готова передать Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Grom своей разработки, дроны и различные боеприпасы, сообщил премьер страны Матеуш Моравецкий (подробнее).

4. ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ. УКРАИНА НАЧАЛА ФИЗИЧЕСКИЙ ИМПОРТ ГАЗА ИЗ ВЕНГРИИ. Украина с 1 января начала физически импортировать газ из Венгрии. Раньше газотранспортная система могла работать только по направлению из Украины в Венгрию (подробнее).

5. КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ: ЕВРОКОМИССИЯ УСКОРИТ ВЫДАЧУ УКРАИНЕ 600 МЛН ЕВРО ТРАНША ФИНПОМОЩИ. Сегодня Еврокомиссия официально подтвердила, что одобрила выделение 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине (подробнее).

6. УКАЗ ЗЕЛЕНСКОГО: ВСУ УВЕЛИЧАТ НА 100 000 ЧЕЛОВЕК, СОЗДАДУТ 20 НОВЫХ БРИГАД. Численность Вооруженных Сил Украины в течение следующих трех лет увеличится на 100 000 человек, будет создано еще 20 бригад. Подписан соответствующий указ (подробнее).

7. ГБР ПРОВОДИТ ОБЫСКИ У БЫВШЕГО ГЛАВЫ НАФТОГАЗА КОБОЛЕВА. Сегодня прошли обыски у бывшего руководства Национальной компании Нафтогаз Украины, в офисе Акционерного общества Укртрансгаз и у руководителей частных предприятий (подробнее).

8. "МЫ ВМЕСТЕ С УКРАИНОЙ". В КИЕВ ПРИБЫЛ ШЕСТОЙ САМОЛЕТ С ВОЕННОЙ ПОМОЩЬЮ ОТ США – ФОТО. В Украину рейсом N8821/NCR821 National Airlines (30th Anniversary Livery) прибыл шестой самолет с военной помощью от США. С момента предыдущей поставки прошло менее суток (подробнее).

9. УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ПОЛЬША СОЗДАЮТ НОВЫЙ АЛЬЯНС: ПЕРВЫЕ ДЕТАЛИ. Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс: он должен укрепить пояс безопасности и усилить Балто-Черноморскую ось (подробнее).

10. КИБЕРПОЛИЦИЯ РАЗОБЛАЧИЛА СТУДЕНТА, ПРОДАВАВШЕГО ДАННЫЕ БОЛЕЕ 20 МЛН УКРАИНЦЕВ. Киберполиция и Главное следственное управление Нацполиции разоблачили студента, который с помощью бота в мессенджере продавал конфиденциальную и коммерческую информацию украинцев (подробнее).

11. БЛИНКЕН ОБСУДИЛ С ЛАВРОВЫМ ОТВЕТ США РОССИИ И ПРИЗВАЛ КРЕМЛЬ ОТВЕСТИ ВОЙСКА ОТ УКРАИНЫ. Сегодня Блинкен и Лавров обсудили письменный ответ США на предложения России по безопасности. Госсекретарь США призвал Кремль к деэскалации ситуации, вызванной скоплением российских войск у границ Украины и угрозой войны (подробнее).

Оксана Житнюк
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