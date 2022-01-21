14 специальностей, 6 профессий. У Минобороны готов новый приказ о воинском учете женщин

Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о взятии на воинский учет женщин и направило его на согласование в Министерство внутренних дел, Службу безопасности и Службу внешней разведки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Как отмечается, в новой редакции приказа определены 14 специальностей и шесть профессий, получение которых предусматривает постановку женщин на воинский учет.

В Минобороны уточнили, что эти специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям, а в предыдущей версии приказа речь шла о 35 профессиональных направлениях, которые объединяли более 200 специальностей.

"Логика нового варианта следующая: с помощью воинского учета мы должны не только обеспечивать текущие потребности войска, но и заботиться о развитии вооруженных сил", – сказал министр обороны Алексей Резников.

По его словам, теперь в приказе Минобороны идет речь о тех специальностях, которые военные считают актуальными в обозримой перспективе, а не обо всех, которые когда-либо теоретически могут потребоваться армии.

Министр отметил, что такой подход позволил значительно сократить перечень специальностей и профессий, требующих воинского учета женщин на данном этапе.

Преимущественно речь идет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита.

Окончательный список будет утвержден после получения согласований от других ведомств.

В проекте приказа заложен механизм пересмотра этого списка.

Приказ о воинском учете для женщин вступил в силу 17 декабря 2021-го. Ожидается, что военнообязанными станут украинки, которые работают в сфере госбезопасности, транспортной сфере, IT, медицине, журналистике, туризме, педагогике: здесь есть полный перечень.

Залужный заявил, что спешить в военкоматы не нужно, документы будут оформляться планово.

Украинцы в соцсетях с юмором отреагировали на приказ о военнообязанных женщинах.

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Наталия Медведева

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