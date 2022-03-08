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"300 000 людей в заложниках". РФ снова обстреливает зеленый коридор из Мариуполя – Верещук

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 12:31
Ирина Верещук (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Гуманитарный коридор из Мариуполя на Запорожье, согласованный с Российской Федерацией, снова подвергается прицельному обстрелу людей и грузов. Об этом в видеообращении сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Сегодня из Запорожья в направлении Мариуполя вышел гуманитарный груз из восьми грузовиков и более 30 автобусов, которые на обратном пути должны забрать людей. Груз весом в 90 тонн состоит из воды, медикаментов, основных круп и других продуктов, которые помогут людям выжить.

"Наш гуманитарный груз следует в Мариуполь, и мы рассчитываем на те обязательства, которые взяла на себя Российская Федерация, официально известив Красный Крест, что они готовы придерживаться режима прекращения огня", – отметила она.

Верещук уточнила: Россия письменно подтвердила намерение открыть гуманитарный коридор в направлении Мариуполь-Запорожье и Запорожье-Мариуполь.

По словам министра, сейчас поступают сигналы, что Россия обстреливает направление движения гуманитарного груза: "Обращаюсь к РФ... Если обстрелы будут продолжаться и нанесут вред жизни и здоровью людей в пределах гуманитарного коридора, мы неотложно обратимся в Международный трибунал с требованием привлечь к ответственности лиц, которые принимали решения и не сдержали обещание".

Обращаясь к западным партнерам, Верещук сказала: "Следите, пожалуйста, за ситуацией в мариупольском направлении, где буквально в заложниках оказались 300 000 людей... Это гуманитарная катастрофа, которая требует внимания всего мира".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба добавил в Twitter, что из-за препятствования Россией эвакуации из Мариуполя вчера один ребенок умер от обезвоживания: "Военные преступления являются частью продуманной стратегии России. Призываю все государства публично потребовать: Россия, отпусти людей!"

  • Безуспешные попытки провести безопасную эвакуацию из Мариуполя срываются с 5 марта из-за постоянных обстрелов России.

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Валерия Кондратова
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