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4,44 млн выехали, новых беженцев из Украины стало заметно меньше – ООН

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 13:13
4,44 млн выехали, новых беженцев из Украины стало заметно меньше – ООН - Фото
Куда выезжают вынужденны переселенцы (Инфографика unhcr.org)

После начала вторжения России Украину покинули 4,44 млн человек, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

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По данным Управления, более половины из выехавших за пределы страны – 2,565 млн человек – уехали в Польшу.

Также UNHCR указывает, что в Россию уехали 390 000 человек, в Беларусь – 19 000.  

3 апреля председатель правления Укрзализныци Александр Камышин заявил, что массовой эвакуации на запад Украины больше не наблюдается. 

Сергей Бережной
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беженцы UNHCR
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