56,8% поляков поддерживают идею с польскими миротворцами в Украине – опрос
08.05.2022, 11:37
Польские военные (фото - ЕРА)
Большинство поляков поддерживают введение польских миротворцев в Украину. Об этом говорится в данных опроса IBRiS по заказу Rzeczpospolita.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За введение польских миротворцев высказались 56,8% поляков, против – 32,5%. Еще 10,7% не имеют мнения по этому вопросу.
Отмечается, что идею с миротворцами поддерживают как сторонники власти (63%), так и оппозиции (64%). Чаще всего эту инициативу поддерживают люди с высшим образованием (72%).
- 16 марта вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил ввести в Украину миротворцев НАТО.
- 26 марта премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что миротворческую миссию в Украине одобряют все больше членов НАТО.
Читайте также: "Нам не нужен замороженный конфликт". Зеленский пока не понимает идею о миротворцах НАТО
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии