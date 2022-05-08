UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

56,8% поляков поддерживают идею с польскими миротворцами в Украине – опрос

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 11:37
56,8% поляков поддерживают идею с польскими миротворцами в Украине – опрос - Фото
Польские военные (фото - ЕРА)

Большинство поляков поддерживают введение польских миротворцев в Украину. Об этом говорится в данных опроса IBRiS по заказу Rzeczpospolita.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За введение польских миротворцев высказались 56,8% поляков, против – 32,5%. Еще 10,7% не имеют мнения по этому вопросу.

Отмечается, что идею с миротворцами поддерживают как сторонники власти (63%), так и оппозиции (64%). Чаще всего эту инициативу поддерживают люди с высшим образованием (72%).

Читайте также: "Нам не нужен замороженный конфликт". Зеленский пока не понимает идею о миротворцах НАТО

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
польша миротворцы опрос ярослав качиньский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 