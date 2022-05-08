56,8% поляков поддерживают идею с польскими миротворцами в Украине – опрос

Большинство поляков поддерживают введение польских миротворцев в Украину. Об этом говорится в данных опроса IBRiS по заказу Rzeczpospolita.

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За введение польских миротворцев высказались 56,8% поляков, против – 32,5%. Еще 10,7% не имеют мнения по этому вопросу.

Отмечается, что идею с миротворцами поддерживают как сторонники власти (63%), так и оппозиции (64%). Чаще всего эту инициативу поддерживают люди с высшим образованием (72%).

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Марк Сировой

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