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81 тонна боеприпасов. В Украину прибыл четвертый самолет с военной помощью от США – фото

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 21:15
81 тонна боеприпасов. В Украину прибыл четвертый самолет с военной помощью от США – фото - Фото
Самолет с военной помощью (Фото - Twitter Резникова)

В Украину прибыл четвертый самолет с военной помощью от США. Пятый ожидается уже на следующей неделе, сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

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В новой партии помощи – 81 тонна боеприпасов.

"На этот раз четвертая птица доставила в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе ждем очередные самолеты США с военно-технической помощью для усиления обороноспособности Украины", – написал глава Минобороны.

81 тонна боеприпасов. В Украину прибыл четвертый самолет с военной помощью от США – фото

81 тонна боеприпасов. В Украину прибыл четвертый самолет с военной помощью от США – фото

Эта поставка – часть военной помощи Украине на $200 млн, которую президент США Джо Байден непублично утвердил в декабре 2021 года.

  • 22 января 2022 года США доставили в Украину 90,7 т летального оружия и боеприпасов. 
  • 23 января в Украину прибыл второй самолет с оружием от США.
  • 25 января прилетел третий самолет с 300 противотанковыми ракетными комплексами Javelin. 

Читайте также: "Мы бы хотели, чтобы союзники делали больше". Британия призвала дать Украине больше оружия

Оксана Житнюк
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Алексей Резников боеприпасы ВСУ помощь союзники
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