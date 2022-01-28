81 тонна боеприпасов. В Украину прибыл четвертый самолет с военной помощью от США – фото
28.01.2022, 21:15
Самолет с военной помощью (Фото - Twitter Резникова)
В Украину прибыл четвертый самолет с военной помощью от США. Пятый ожидается уже на следующей неделе, сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.
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В новой партии помощи – 81 тонна боеприпасов.
"На этот раз четвертая птица доставила в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе ждем очередные самолеты США с военно-технической помощью для усиления обороноспособности Украины", – написал глава Минобороны.
Эта поставка – часть военной помощи Украине на $200 млн, которую президент США Джо Байден непублично утвердил в декабре 2021 года.
- 22 января 2022 года США доставили в Украину 90,7 т летального оружия и боеприпасов.
- 23 января в Украину прибыл второй самолет с оружием от США.
- 25 января прилетел третий самолет с 300 противотанковыми ракетными комплексами Javelin.
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