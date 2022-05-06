9 мая Путин пошлет Западу предупреждение о "судном дне" – Reuters

Российский диктатор Владимир Путин пошлет Западу предупреждение о "судном дне" во время военного парада 9 мая. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Минобороны РФ, что в параде примет участие воздушный пункт управления Ил-80 – самолет, предназначенный для перевозки высшего руководства РФ в случае ядерной войны.

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Агентство отмечает, что Ил-80 пролетит над Красной площадью впервые с 2010 года.

Всего авиационная часть парада будет представлена 77 самолетами и вертолетами. Истребители МиГ-29СМТ при этом будут лететь в полетном порядке в виде буквы "Z".

3 мая CNN со ссылкой на официальные лица США и другие западные страны сообщил, что 9 мая Путин может официально объявить войну Украине, это позволит полностью мобилизовать резервные силы России.

Кремль отрицает эту информацию.

В МВД заявили, что Путин может 9 мая объявить об аннексии временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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Вадим Ребрина

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