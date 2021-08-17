"95 квартала здесь не будет". Кличко приказал убрать инсталляцию с аллеи Небесной Сотни

Мэр Киева Виталий Кличко дал поручение Департаменту благоустройства КГГА демонтировать инсталляцию, установленную на аллее Героев Небесной сотни. Об этом он написал в Facebook. Судя по опубликованному мэром видео, демонтаж уже начался.

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Сегодня утром на аллее Героев Небесной сотни, где в 2014 году погибли активисты Майдана, появилась инсталляция, посвященная разным эпохам в истории Украины. Как пояснили в Музее Майдана, по замыслу организаторов, инсталляция должна "символизировать путь украинцев к провозглашению Независимости – со времен Триполья до современности".

Одна из частей инсталляции иллюстрировала советскую эпоху: были выставлены макеты автомата по продаже газированной воды, лотка с мороженным и интерьеров советских квартир.

Инсталляция частично закрывала вид на портреты погибших участников Майдана.

В 13:16 Кличко написал в Telegram, что городские власти не давали разрешения на возведение декораций, однако их установку согласовало руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства.

При этом Кличко отметил, что организацией празднования Дня Независимости, в частности концепцией и декорациями, занимается Офис президента.

Примерно в это же время на аллею пришли активисты Нацкорпуса и попытались снести советские декорации. Произошли столкновения с полицией. В Нацкорпусе сообщили о примерно десятерых задержанных.

В 13:39 в Музее Майдана сообщили, что организатор, которым является Минкультуры, устно сообщил им о планах по установке инсталляции.

"Мы отмечали, что при этом следует соблюдать необходимые правовые процедуры, недопустимо вносить изменения в народный мемориал, конструкции не должны повреждать мостовую, все действия должны быть официально согласованы с Офисом Генерального прокурора, просили информировать нас письменно", – говорится в сообщении.

Кроме того там отметили, что визуальный ряд не должен оскорблять память погибших участников Майдана.

В музее подчеркнули, что такие мероприятия должны согласовываться в КГГА, музей при этом должны были просто поставить в известность. "Администрации Музея о таких мероприятиях официально никто не сообщал", – заявили в Музее Майдана.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров сказал в эфире Украина 24, что это не декорации для ностальгии по "автоматам с газировкой и мороженым по 50 копеек".

По его словам, это декорации для телетрансляции на День Независимости, на них есть все эпохи, через которые Украина прошла к независимости.

"Там есть казацкая эпоха. Там есть царское время, Вторая мировая война…Те люди, которые пытаются снести конструкции, акцентируют внимание лишь на советском периоде, игнорируя все остальное", – сказал Никифоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в ОП не занимались вопросом установки декораций на аллее Героев Небесной Сотни. Он убежден, что мэр не мог не знать об этом мероприятии.

"Это немыслимо. Для чего тогда создавалась система согласований в городе? Что вообще тогда делают в КГГА десятки чиновников?" – сказал он.

Советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в комментарии Украинской правде сказал, что в КГГА организаторы этого мероприятия не обращались, хотя они имели такое право, чтобы скоординировать свои действия с городскими властями.

В 14:35 в Минкульте сообщили LIGA.net, что декорации с аллеи Героев Небесной Сотни уберут, а съемки перенесут в другое место.

В 14:50 Кличко написал в Facebook, что КГГА не выдавала никаких разрешительных документов на установку инсталляции.

Он еще раз заявил, что организацией празднования Дня Независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий, занимается Офис президента.

"Я считаю, что на месте, где погибли украинские патриоты, неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу..." – написал мэр.

На месте событий он сказал журналистам: "Сейчас какой-то 95 квартал здесь устраивать не позволим. На этом месте погибли патриоты для того, чтобы наша страна была демократической, европейской".

После этого, судя по видео, неизвестные молодые люди начали ломать декорации. Пока неизвестно, демонтирую всю инсталляцию или только ее советскую часть.

Вадим Ребрина

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