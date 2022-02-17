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"Абсолютно неприемлемо". Евросоюз резко осудил обстрел детского сада в Станице Луганской

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2022, 23:38
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Европейский Союз решительно осуждает обстрел детского сада в Станице Луганской. С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, текст опубликован на сайте дипломатической службы ЕС.

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"Такой беспорядочный обстрел гражданской инфраструктуры абсолютно неприемлем и представляет собой явное нарушение режима прекращения огня и минских соглашений", – заявил Боррель.

Глава европейской дипломатии от имени ЕС призвал к немедленному прекращению продолжающейся эскалации насилия и выразил признательность Украине за ее неизменную сдержанность.

"Как Европейский Союз, мы едины в нашей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", – подчеркнул Боррель.

Он заявил, что Евросоюз полностью поддерживает работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и призывает к ее беспрепятственному доступу на всю территорию Украины в соответствии с ее мандатом.

  • Сегодня боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт Станица Луганская. Под обстрел попало здание детского сада, в результате чего, по предварительным данным, трое гражданских получили контузии.
  • Президент Владимир Зеленский назвал обстрел "большой провокацией".
  • Украина в ответ на лживые заявления российских пропагандистов о сегодняшнем обстреле Станицы Луганской оперативно организовала поездку на место событий 24 иностранных журналистов, чтобы они могли увидеть все своими глазами.

Читайте также: РосСМИ путаются в собственном вранье об обстреле Станицы Луганской – Минобороны

Наталия Медведева
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станица луганская война Донбасс Жозеп Боррель
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