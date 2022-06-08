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"Адмирал Кузнецов". Ремонт единственного российского авианосца затягивается до 2024 года

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 07:34
Владимир Путин на авианосце Адмирал Кузнецов (фото - ЕРА)

Ремонт единственного российского авианосца, флагмана Военно-морского флота РФ и Северного флота "Адмирал Кузнецов", затянется минимум до 2024 года. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на свой источник.

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По словам источника, срок передачи корабля Военно-морскому флоту РФ перенесен из-за дефектов, которые обнаружили в ходе ремонта.

Это не первый перенос сдачи в эксплуатацию "Адмирала Кузнецова". Первоначально корабль должен был вернуться в строй в 2022 году, но в 2021-м дату перенесли на 2023-й.

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Марк Сировой
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Флагман ремонт авианосец вмф россии Адмирал Кузнецов северный флот рф
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