"Адмирал Кузнецов". Ремонт единственного российского авианосца затягивается до 2024 года
08.06.2022, 07:34
Владимир Путин на авианосце Адмирал Кузнецов (фото - ЕРА)
Ремонт единственного российского авианосца, флагмана Военно-морского флота РФ и Северного флота "Адмирал Кузнецов", затянется минимум до 2024 года. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на свой источник.
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По словам источника, срок передачи корабля Военно-морскому флоту РФ перенесен из-за дефектов, которые обнаружили в ходе ремонта.
Это не первый перенос сдачи в эксплуатацию "Адмирала Кузнецова". Первоначально корабль должен был вернуться в строй в 2022 году, но в 2021-м дату перенесли на 2023-й.
- 12 декабря 2019 года "Адмирал Кузнецов" загорелся, когда стоял в порту Мурманска. Известно минимум о двух погибших и более 10 пострадавших. Ущерб от пожара на авианосце был сопоставим с бюджетом Гаити.
- В широкомасштабной войне с Украиной Россия потеряла флагман Черноморского флота – крейсер "Москва", который потопили украинские ракеты "Нептун".
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