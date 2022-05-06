Анджелина Джоли приехала в Украину после общения с Ермаком. Будет продолжение – ОП
Голливудская киноактриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли приехала в Украину после общения с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Об этом сообщила советница по вопросам коммуникаций главы ОП Дарья Заривная.
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Она опубликовала скриншот видеоконференции, на котором изображены Джоли и Ермак.
"Наконец-то официально могу вам признаться, кто на самом деле стоит за приездом Анджелины Джоли в Украину. И у кого есть ее телефонный номер)) Для протокола: о Львовских круассанах он не просил. Как говорят на Галичине, так сі стало", – написала Заривная.
По информации советницы, Ермак не один раз общался по видеосвязи с Джоли.
"Это уже далеко не первый зум Андрея Ермака и Анджелины Джоли, но после этого разговора могу с уверенностью сказать, что наша история с Анджелиной только начинается. Скоро сами все увидите", – написали Заривная.
- 30 апреля Джоли приехала во Львов, актриса встретилась с беженцами.
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