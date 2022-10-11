Анжела Лэнсбери, звезда сериала "Она написала убийство", умерла в возрасте 96 лет
11.10.2022, 23:24
Анджела Лэнсбери а сериале Она написала убийство (1984)
Британская актриса Анджела Лэнсбери скончалась в возрасте 96 лет, сообщает Reuters со ссылкой на заявление семьи актрисы.
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Лэнсбери начала сниматься в кино в 1944 году в возрасте 17 лет, ее первым фильмом был "Газовый свет" Джорджа Кьюкора. Среди ее ролей – королева Анна в "Трех мушкетерах" (1948), Элеанор Айслин в "Маньчжурском кандидате" (1962), Саломея Оттерборн в "Смерти на Ниле" (1978).
С 1984 по 1996 год она играла главную роль в классическом детективном сериале "Она написала убийство".
В 2014 году Американская Киноакадемия вручила ей почетный "Оскар" с формулировкой "за создание памятных перосонажей, которые вдохновили не одно поколение актеров".
- 8 сентября в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета Вторая.
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