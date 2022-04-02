Арахамия о переговорах: Россия устно приняла все предложения Украины, кроме Крыма

Российская делегация уже устно заявила, что не возражает против предложений Украины, озвученных на двусторонних переговорах в Стамбуле, за исключением вопроса Крыма. Об этом сообщил член украинской делегации, глава фракции партии Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире общенационального марафона.

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По словам Арахамии, ожидается письменное подтверждение РФ о готовности далее работать по озвученным Украиной предложениям, и сейчас прорабатываются юридические вопросы.

Также Арахамия рассказал, что российская сторона подтвердила, что драфты документов уже достаточно наработаны для того, чтобы организовать непосредственную консультацию между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Он отметил, что вчера президент Турции Реджеп Эрдоган созванивался с Путиным, и тот якобы выразил готовность к организации такой встречи. Арахамия подчеркнул, что о дате и месте пока говорить рано, но, вероятно, это будет Стамбул или Анкара.

По словам Арахамии, для Украины важно, чтобы гарантами безопасности стали Китай, Россия, США, Франция, Турция и Великобритания. Остальные страны, как отметил Арахамия, могут присоединиться к договору в полном объеме или частично. Официально уже согласились на так называемый аналог пятой статьи НАТО для Украины такие государства как Турция, Германия и Италия. Продолжаются переговоры с США и Великобританией.

Арахамия также рассказал, что будет, если украинцы на референдуме после вывода российских войск не проголосуют за нейтральный статус и отказ от курса в НАТО. По его словам, в таком случае, возможно, мы вернемся в состояние войны, либо начнутся новые переговоры с другими предложениями.

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Оксана Житнюк

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