UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Арахамия о переговорах: Россия устно приняла все предложения Украины, кроме Крыма

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 21:19
Арахамия о переговорах: Россия устно приняла все предложения Украины, кроме Крыма - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Российская делегация уже устно заявила, что не возражает против предложений Украины, озвученных на двусторонних переговорах в Стамбуле, за исключением вопроса Крыма. Об этом сообщил член украинской делегации, глава фракции партии Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире общенационального марафона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Арахамии, ожидается письменное подтверждение РФ о готовности далее работать по озвученным Украиной предложениям, и сейчас прорабатываются юридические вопросы.

Также Арахамия рассказал, что российская сторона подтвердила, что драфты документов уже достаточно наработаны для того, чтобы организовать непосредственную консультацию между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Он отметил, что вчера президент Турции Реджеп Эрдоган созванивался с Путиным, и тот якобы выразил готовность к организации такой встречи. Арахамия подчеркнул, что о дате и месте пока говорить рано, но, вероятно, это будет Стамбул или Анкара.

По словам Арахамии, для Украины важно, чтобы гарантами безопасности стали Китай, Россия, США, Франция, Турция и Великобритания. Остальные страны, как отметил Арахамия, могут присоединиться к договору в полном объеме или частично. Официально уже согласились на так называемый аналог пятой статьи НАТО для Украины такие государства как Турция, Германия и Италия. Продолжаются переговоры с США и Великобританией.

Арахамия также рассказал, что будет, если украинцы на референдуме после вывода российских войск не проголосуют за нейтральный статус и отказ от курса в НАТО. По его словам, в таком случае, возможно, мы вернемся в состояние войны, либо начнутся новые переговоры с другими предложениями.

Смотрите также: Арестович объяснил логику переговоров с Россией. Видео на 15 минут

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Крым переговоры Давид Арахамия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 