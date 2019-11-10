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Арахамия: Если выйдем из минских соглашений, с РФ снимут санкции

Арахамия: Если выйдем из минских соглашений, с РФ снимут санкции - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
10.11.2019, 17:39

Ранее покинуть минский процесс предложили в партии Голос

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что выход из минских договоренностей может привести к снятию санкций со страны-агрессора РФ. Об этом он рассказал на брифинге после съезда партии Слуга народа.

"Неожиданно для меня звучит такое заявление (предложение выйти из минских соглашений, - ред.), потому что партию Голос я очень уважаю, уважаю их компетенции. Но я пообщался с несколькими юристам-международниками, они вообще не понимают, как такие заявления можно делать. Потому что любой выход по нашей инициативе из минских договоренностей означает почти автоматическую отмену многих санкций в отношении РФ. Я не знаю, кто в этой стране, кто заинтересован в отмене санкций в отношении РФ", - сказал Арахамия.

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Слуга народа санкции минские соглашения минск Давид Арахамия
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