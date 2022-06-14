Арестович обратился к Западу и объяснил в форме "мантры", как остановить Путина

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович высказал мнение, что западные политики неправильно понимают психологию российского диктатора Путина – они пытаются договориться с ним, а его нужно просто уничтожить. Об этом Арестович сказал в эфире Фейгин live.

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"Остановит его простое физическое уничтожение, для которого нужно оружие. Оружие, оружие, еще раз – оружие. Оружие, оружие, оружие. Оружие, оружие, оружие. Оружие нужно", – сказал Арестович, повторив слово "оружие" в целом около 25 раз.

Через несколько минут советник главы ОП добавил, что ему прислали сообщение и попросили повторить такую же, как об оружии, мантру о боеприпасах.

"Боеприпасы, боеприпасы, боеприпасы, нам хорошо бы помогли боеприпасы, нам очень сильно бы пригодились боеприпасы. С боеприпасами мы решили бы эту проблему сами,но для этого нам нужны боеприпасы", – в целом слово "боеприпасы" прозвучало более 10 раз.

По словам Арестовича, психология Путина проста: если Запад продолжает вести с ним диалог, после всех преступлений, которые совершил Путин, после того, как объявил антизападную войну в Украине – значит люди на Западе слабые, а российские агрессоры все делают правильно.

В начале июня в западных странах началась дискуссия о том, следует или нет "унижать" Путина и Россию. Первый начал президент Франции Эмманюэль Макрон с призывом "не унижать". Посол Великобритании ответила, что Россия "уже унижена" . В Чехии заявили, что России безразлично , "унижают" ее на Западе или нет. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель констатирует, что с Россией придется сосуществовать и после войны. Президент Зеленский заявил, что не совсем понимает, что такое "унижение России" , и напомнил, что войска РФ восемь лет убивают украинцев.

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Наталия Медведева

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