Арестович объяснил свою отставку. Написал о "шоу в Жулянах"
Алексей Арестович подал в отставку с поста советника главы Офиса президента и спикера украинской делегации в Минской ТКГ, поскольку увидел "признак слабости" государства в ситуации с прибытием в аэропорт Жуляны подозреваемого в госизмене пятого президента Петра Порошенко. Об этом он написал в Facebook.
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В большом посте Арестович раскритиковал как Порошенко, так и нынешнюю ситуацию в стране.
Он считает, что украинское государство "бесконечно слабо в отправлении своих функций", поскольку иначе "лицо, подозреваемое в госизмене, положили бы мордой в пол прямо в Жулянах".
Арестович говорит, что не хотел увольняться, но в понедельник понял, что больше не хочет переступать порог ОП, поскольку "слабости простить не может".
"Не знаю, кто автор сценария шоу в Жулянах, закрепившего слабость как главный органический признак украинского государства (не путать со страной), но мне с ним уже точно не по пути", – написал он.
- Порошенко подозревают по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом. 17 января он прилетел в Украину и выступил перед своими сторонниками в Жулянах. После этого он поехал в Печерский суд, однако судья не смог вынести решение о мере пресечения и должен сделать это сегодня.
- Арестович заявил о своей отставке вечером того же дня, 17 января.
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