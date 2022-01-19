Арестович объяснил свою отставку. Написал о "шоу в Жулянах"

Алексей Арестович подал в отставку с поста советника главы Офиса президента и спикера украинской делегации в Минской ТКГ, поскольку увидел "признак слабости" государства в ситуации с прибытием в аэропорт Жуляны подозреваемого в госизмене пятого президента Петра Порошенко. Об этом он написал в Facebook.

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В большом посте Арестович раскритиковал как Порошенко, так и нынешнюю ситуацию в стране.

Он считает, что украинское государство "бесконечно слабо в отправлении своих функций", поскольку иначе "лицо, подозреваемое в госизмене, положили бы мордой в пол прямо в Жулянах".

Арестович говорит, что не хотел увольняться, но в понедельник понял, что больше не хочет переступать порог ОП, поскольку "слабости простить не может".

"Не знаю, кто автор сценария шоу в Жулянах, закрепившего слабость как главный органический признак украинского государства (не путать со страной), но мне с ним уже точно не по пути", – написал он.

Марк Сировой

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