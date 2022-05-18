Арестович опроверг информацию о подрыве бронепоезда РФ в Мелитополе: подорвали пути

Советник главы ОП Алексей Арестович опроверг информацию о подрыве украинскими партизанами бронепоезда оккупантов в Мелитополе. По его информации, взорвали пути перед ним, после чего завязался бой. Об этом Арестович сказал в эфире канала "Фейгин Live".

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"Сам бронепоезд не взорвали, взорвали пути перед ним. Российские военнослужащие отделались легким испугом. Но лиха беда начало", – сказал он.

"По некоторым данным", добавил Арестович, там убили двух высокопоставленных российских военных. "И бой был, вообще, со стрелковым оружием", – сказал представитель ОП.

"Это показывает еще одну важную вещь, что партизанское движение есть там, где считается, что его не может быть. Так вот оно есть, и оно успешное", – отметил Арестович.

Сегодня мелитопольское интернет-издание РИА-М со ссылкой на источники сообщило, что во временно оккупированном россиянами Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд оккупантов.







Вадим Ребрина

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