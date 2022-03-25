Армения заявила, что Азербайджан пошел в наступление в Карабахе. Баку обострение отрицает

Армения утверждает, что азербайджанские войска якобы пошли в наступление в Нагорном Карабахе, передает армянское бюро Радио Свобода. В Минобороны Азербайджана отрицают обострение ситуации.

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Отмечается, что в информационном штабе никем не признанной в мире НКР заявили, что азербайджанские войска в направлении села Парух Аскеранского района якобы нарушили линию соприкосновения. Позже там заявили, что ситуация в селах Парух и Храморт – под контролем российских войск, которые находятся здесь с ноября 2020-го после завершения второй карабахской войны.

Там также утверждают, что продвижение азербайджанских войск было остановлено в результате переговоров и "дополнительных мер по обеспечению безопасности", но армия Азербайджана не вернулась на исходные позиции.

В МИД Армении назвали действия Азербайджана "агрессивными" и заявили, что они нарушают подписанное в ноябре 2020-го перемирие. Ереван ожидает, что войска РФ предпримут меры для немедленного возвращения азербайджанских войск на исходные позиции.

В Минобороны Азербайджана заявили, что сообщения армянских источников об обострении ситуации "не отражают действительности".

Там заверяют, что никаких столкновений или инцидентов не происходило, а "на пунктах ведется уточнение позиций и мест дислокации".

Баку считает, что армянские источники "намеренно искажают и нагнетают обстановку", чтобы "создать атмосферу паники, ввести общественность в заблуждение и направить в неправильное русло".

10 ноября 2020-го вторая война в Карабахе завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения передала под контроль Азербайджану территории четырех районов, на линию соприкосновения зашли российские войска.

С тех пор на границе Азербайджана и Армении время от времени продолжаются локальные бои и перестрелки.

Сейчас армия РФ завязла на войне в Украине. По данным Пентагона, Путин использовал в Украине 75% батальонно-тактических групп, которые были доступны в России, и Кремль ищет для переброски в Украину подразделения за пределами РФ.

Марк Сировой

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