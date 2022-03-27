Армия РФ милитаризирует зону отчуждения, есть риск повреждений на ЧАЭС – Генштаб ВСУ

Российские войска продолжают милитаризацию Чернобыльской зоны отчуждения, есть риск повреждения сооружений на ЧАЭС. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что из-за милитаризации зоны отчуждения повышается риск повреждения изоляционных сооружений, которые были построены над четвертым энергоблоком после взрыва 1986 года. Такие повреждения неминуемо приведут к попаданию радиоактивной пыли в атмосферу и заражению Украины и стран Европы.

По данным Генштаба, оккупанты игнорируют угрозы, продолжают транспортировать и хранить боеприпасы неподалеку от АЭС.

В Генштабе отмечают, что ежедневно оккупанты перевозят из базы в Наровлянском районе Гомельской области десятки тонн снарядов. Их путь лежит через Припять, в нескольких сотнях метрах от АЭС, а хранятся боеприпасы в Чернобыле.

Кроме того, отмечают в Генштабе, войска РФ все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы, например, разрешение на их использование получила 165 артиллерийская бригада из Белогорска Амурской области. Использование таких боеприпасов повышает риск их детонации даже при загрузке и транспортировке.

По данным ГШ, в Чернобыле россияне также развернули временный пункт управления группировкой войск Восточного военного округа, а также командный пункт 38 отдельной мотострелковой бригады.

Марк Сировой

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