Армия РФ наращивает темпы наступления, готовится форсировать Северский Донец – Генштаб ВСУ

Российская армия наращивает темпы наступления, перебросила дополнительно до 500 единиц техники в Изюм в Харьковской области, готовится форсировать Северский Донец, а Мелитополь в Запорожской области использует как базу для авиации. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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По данным ГШ, цель РФ – захват Донбасса и удержание сухопутного коридора во временно оккупированный Крым. Армия РФ наращивает темпы наступления, интенсивно обстреливает украинские позиции и наиболее активна на Слобожанском и Донецком направлениях.

Восток

Россияне бьют по Харькову, основные усилия сконцентрировали на Изюмском направлении, пытаются провести наступление в направления Сулиговка – Новая Дмитревка и Андреевка – Великая Камышеваха. В Изюм дополнительно перебросили подразделения десантников и до 500 единиц техники.

На Донецком направлении враг продолжает активные действия на линии соприкосновения, основные усилия – на окружении украинской группировки.

На Лиманском направлении враг улучшил тактическое положение, пытается развить наступление на Лиман и проводит подготовку к форсированию Северского Донца.

На Северодонецком направлении враг ведет наступление на Орехово. На Авдеевском – ведет интенсивные обстрелы для захвата Марьинки и Очеретиного. На Кураховском – при поддержке артиллерии ведет наступление в направлении Старомайорское – Великая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле.

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Юг

На Таврийском направлении – демонстрационные маневры и действия врага, чтобы ввести в заблуждение и не допустить переброски украинских сил на другие направления.

Оккупанты используют аэродром Мелитополя для базирования и полетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8.

На Южнобугском направлении основные усилия армия РФ концентрирует на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

Враг закрепился в районе Таврийского, пытается обстреливать украинские позиции в районах Александровки и Новой Зари. В районах Станислава и Молодецкого армия РФ наращивает подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

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Марк Сировой

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