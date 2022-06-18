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Армия РФ неудачно штурмовала у Северодонецка и трассы Бахмут-Лисичанск – сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 07:50
Армия РФ неудачно штурмовала у Северодонецка и трассы Бахмут-Лисичанск – сводка Генштаба - Фото
Украинский военный (фото - Генштаб ВСУ)

Армия России пытается наступать в направлении Славянска, провела неудачные штурмовые действия под Северодонецком и у трассы Бахмут-Лисичанск, а также планирует прокладывать дополнительные железнодорожные ветки на Харьковском направлении. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Слобожанское направление

Харьковское направление – враг пытается не допустить выхода украинских сил к госгранице и в тыл Славянской группировке российских войск. РФ планирует прокладывать дополнительные железнодорожные ветки и обстреливала гражданскую инфраструктуру в ряде населенных пунктов.

Славянское – РФ сосредоточила усилия на наступлении в направлении Славянска, бои продолжаются. Россияне ведут систематические артиллерийские обстрелы и пытались восстановить наступление в районе Краснополья, идут бои.

Донбасс

Основные усилия армия РФ сосредоточила на Бахмутском и Северодонецком направлениях. На Лиманском направлении – активных боевых действий не вела.

На Северодонецком – РФ обстреливала из артиллерии украинские позиции и гражданскую инфраструктуру неподалеку от Лисичанска, Метелкино, Устиновки, Вороновки. Продолжаются бои за Северодонецк, для улучшения тактического положения россияне пытались вести штурмовые действия за пределами города – успеха не имели.

На Бахмутском – враг обстреливал украинские позиции и населенные пункты. Неподалеку от Горского, Берестового и Кодемы украинские силы нанесли врагу потери, после неудачных штурмовых действий россияне отошли. Значительные потери понесли подразделения 11 отдельного мотострелкового полка 1 армейского корпуса, они выведены из района боевых действия для восстановления боеспособности.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне активных боевых действий не ввели, обстреливали гражданскую инфраструктуру.

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Юг

На Южнобугском направлении для сдерживания украинских сил враг делал обстрелы из артиллерии, минометов и РСЗО в районах Широкого, Благодатного, Шевченково, Прибужского и Тополиного. Враг пытается улучшить оборудование передовых позиций и минировать опасные участки вдоль Ингульца.

Север

Без существенных изменений на Волынском, Полесском и Северском направлениях.

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Марк Сировой
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ВСУ Донбасс северодонецк лисичанск славянск бахмут штурм армия рф генштаб войска россии
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