Армия России потеряла 16 400 военных, 117 самолетов и под 600 танков – Генштаб ВСУ

Армия России за 31 день с начала вторжения в Украину потеряла около 16 400 военных и тысячи единиц техники. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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По данным ГШ, на утро 26 марта у армии РФ были такие потери:

личного состава – около 16 400 человек (+ 300 за сутки);

танков ‒ 575 (+14);

боевых бронированных машин ‒ 1640 (+15);

артиллерийских систем – 293 (+2);

РСЗО – 91 (+1);

средств ПВО – 51 (+2);

самолетов – 117 (+2);

вертолетов – 127 (+2);

автомобильной техники – 1131 (+42);

кораблей/катеров – 7 (+2);

цистерн с ГСМ – 73 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56 (+3);

специальной техники – 19 (+1);

пусковых установок ОТРК/ТРК – 2.

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Марк Сировой

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