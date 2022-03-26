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Армия России потеряла 16 400 военных, 117 самолетов и под 600 танков – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 10:28
Армия России потеряла 16 400 военных, 117 самолетов и под 600 танков – Генштаб ВСУ - Фото
Разбитая российская техника (фото - Генштаб ВСУ)

Армия России за 31 день с начала вторжения в Украину потеряла около 16 400 военных и тысячи единиц техники. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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По данным ГШ, на утро 26 марта у армии РФ были такие потери:

личного состава – около 16 400 человек (+ 300 за сутки);

танков ‒ 575 (+14);

боевых бронированных машин ‒ 1640 (+15);

артиллерийских систем – 293 (+2);

РСЗО – 91 (+1);

средств ПВО – 51 (+2);

самолетов – 117 (+2);

вертолетов – 127 (+2);

автомобильной техники – 1131 (+42);

кораблей/катеров – 7 (+2);

цистерн с ГСМ – 73 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56 (+3);

специальной техники – 19 (+1);

пусковых установок ОТРК/ТРК  –  2.

Читайте также: Россия говорит: потеряла 1300 военных за месяц. Другие оценки потерь РФ – от 7000 до 16 000

Марк Сировой
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