Армия России потеряла 16 400 военных, 117 самолетов и под 600 танков – Генштаб ВСУ
Армия России за 31 день с начала вторжения в Украину потеряла около 16 400 военных и тысячи единиц техники. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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По данным ГШ, на утро 26 марта у армии РФ были такие потери:
личного состава – около 16 400 человек (+ 300 за сутки);
танков ‒ 575 (+14);
боевых бронированных машин ‒ 1640 (+15);
артиллерийских систем – 293 (+2);
РСЗО – 91 (+1);
средств ПВО – 51 (+2);
самолетов – 117 (+2);
вертолетов – 127 (+2);
автомобильной техники – 1131 (+42);
кораблей/катеров – 7 (+2);
цистерн с ГСМ – 73 (+1);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 56 (+3);
специальной техники – 19 (+1);
пусковых установок ОТРК/ТРК – 2.
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