Армия России потеряла еще 530 военных: сводка потерь оккупантов
Силы обороны Украины за сутки уничтожили еще 530 российских военных, шесть танков и 19 бронемашин. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Наибольшие потери армия РФ за сутки понесла на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. С 24 февраля по 7 ноября войска России потеряли:
личного состава ‒ около 76 460 (+530) человек ликвидировано,
танков ‒ 2771 (+6),
боевых бронированных машин ‒ 5630 (+19),
артиллерийских систем ‒ 1782 (+1),
РСЗО ‒ 391 (0),
средств ПВО ‒ 202 (0),
самолетов ‒ 277 (0),
вертолетов ‒ 260 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1472 (+7),
крылатых ракет ‒ 399 (0),
кораблей/катеров ‒ 16 (0),
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4199 (+8),
спецтехники ‒ 157 (+2).
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