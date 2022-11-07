Армия России потеряла еще 530 военных: сводка потерь оккупантов

Силы обороны Украины за сутки уничтожили еще 530 российских военных, шесть танков и 19 бронемашин. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Наибольшие потери армия РФ за сутки понесла на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. С 24 февраля по 7 ноября войска России потеряли:

личного состава ‒ около 76 460 (+530) человек ликвидировано,

танков ‒ 2771 (+6),

боевых бронированных машин ‒ 5630 (+19),

артиллерийских систем ‒ 1782 (+1),

РСЗО ‒ 391 (0),

средств ПВО ‒ 202 (0),

самолетов ‒ 277 (0),

вертолетов ‒ 260 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1472 (+7),

крылатых ракет ‒ 399 (0),

кораблей/катеров ‒ 16 (0),

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4199 (+8),

спецтехники ‒ 157 (+2).

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Марко Сировой

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