Армия России потеряла в Украине 13 800 военных: сводка Генштаба ВСУ

Войска России потеряли в Украине около 13 800 человек, под 200 самолетов и вертолетов, а также тысячи единиц техники. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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С 24 февраля по утро 16 марта войска России потеряли:

личного состава – около 13 800 человек;

танков – 430 единиц;

боевых бронированных машин – 1375;

артиллерийских систем – 190;

РСЗО – 70;

средств ПВО – 43;

самолетов – 84;

вертолетов – 108;

автомобильной техники – 819;

кораблей/катеров – 3;

цистерн с ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11;

специальной техники – 10.

В Генштабе отметили, что подсчет потерь врага усложняется из-за интенсивных боев.

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Марк Сировой

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