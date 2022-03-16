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Армия России потеряла в Украине 13 800 военных: сводка Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 09:27
Армия России потеряла в Украине 13 800 военных: сводка Генштаба ВСУ - Фото
Фото - Генштаб Вооруженных сил Украины

Войска России потеряли в Украине около 13 800 человек, под 200 самолетов и вертолетов, а также тысячи единиц техники. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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С 24 февраля по утро 16 марта войска России потеряли:

личного состава – около 13 800 человек;

танков – 430 единиц;

боевых бронированных машин – 1375;

артиллерийских систем – 190;

РСЗО – 70;

средств ПВО – 43;

самолетов – 84;

вертолетов – 108;

автомобильной техники – 819;

кораблей/катеров – 3;

цистерн с ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11;

специальной техники – 10.

В Генштабе отметили, что подсчет потерь врага усложняется из-за интенсивных боев.

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Марк Сировой
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ВСУ война танки убитые самолеты потери армия рф генштаб техника вертолеты войска россии
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