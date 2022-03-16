Армия России потеряла в Украине 13 800 военных: сводка Генштаба ВСУ
16.03.2022, 09:27
Фото - Генштаб Вооруженных сил Украины
Войска России потеряли в Украине около 13 800 человек, под 200 самолетов и вертолетов, а также тысячи единиц техники. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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С 24 февраля по утро 16 марта войска России потеряли:
личного состава – около 13 800 человек;
танков – 430 единиц;
боевых бронированных машин – 1375;
артиллерийских систем – 190;
РСЗО – 70;
средств ПВО – 43;
самолетов – 84;
вертолетов – 108;
автомобильной техники – 819;
кораблей/катеров – 3;
цистерн с ГСМ – 60;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 11;
специальной техники – 10.
В Генштабе отметили, что подсчет потерь врага усложняется из-за интенсивных боев.
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