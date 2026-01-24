Атака на Харьков и Киев. В столице есть погибший, а в Харькове 19 пострадавших, в том числе ребенок
В ночь на 24 января Россия атаковала Киев и Харьков дронами – есть попадания и раненые горожане. Об этом сообщили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и мэр столицы Виталий Кличко, а также мэр Харькова Игорь Терехов.
В Днепровском районе из-за попадания дронов повреждены гаражи, произошел пожар. Также горел бензовоз на парковке. В Соломенском районе есть попадание в шестиэтажное офисное здание, а в Голосеевском – повреждены окна в частном доме.
В Дарницком районе в результате атаки пострадало здание частного медучреждения: повреждены окна, один человек травмирован. Также есть попадание в недостроенную жилую многоэтажку – произошел пожар на уровне пятого и шестого этажей.
По состоянию на 03:00 было известно об одном погибшем и четырех раненых в результате вражеской атаки. Трех пострадавших госпитализировали. На левом берегу столицы перебои с тепло- и водоснабжением.
По данным Терехова, Харьков находился под массированной атакой более двух часов. Враг ударил 25 "шахедами" по жилым домам, по общежитию с переселенцами, по больнице и роддому.
В городе возникли пожары, преимущественно пострадал Индустриальный район, отметил Терехов. Количество пострадавших по состоянию на 07:35 возросло до 19 человек, среди них один ребенок.
- 22 января оккупанты FPV-дроном атаковали авто волонтеров, которые развозили хлеб, – двое мужчин погибли.
- 23 января Россия убила четырех человек дронами, в частности ребенка в поселке под Краматорском.
