Атака на Харьков и Киев. В столице есть погибший, а в Харькове 19 пострадавших, в том числе ребенок

В городах произошли пожары в жилых домах, повреждены авто и больница, есть перебои с водой и теплом

Пожар в Харькове (Фото: ГСЧС)

В ночь на 24 января Россия атаковала Киев и Харьков дронами – есть попадания и раненые горожане. Об этом сообщили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и мэр столицы Виталий Кличко, а также мэр Харькова Игорь Терехов.

В Днепровском районе из-за попадания дронов повреждены гаражи, произошел пожар. Также горел бензовоз на парковке. В Соломенском районе есть попадание в шестиэтажное офисное здание, а в Голосеевском – повреждены окна в частном доме.

В Дарницком районе в результате атаки пострадало здание частного медучреждения: повреждены окна, один человек травмирован. Также есть попадание в недостроенную жилую многоэтажку – произошел пожар на уровне пятого и шестого этажей.

По состоянию на 03:00 было известно об одном погибшем и четырех раненых в результате вражеской атаки. Трех пострадавших госпитализировали. На левом берегу столицы перебои с тепло- и водоснабжением.

По данным Терехова, Харьков находился под массированной атакой более двух часов. Враг ударил 25 "шахедами" по жилым домам, по общежитию с переселенцами, по больнице и роддому.

В городе возникли пожары, преимущественно пострадал Индустриальный район, отметил Терехов. Количество пострадавших по состоянию на 07:35 возросло до 19 человек, среди них один ребенок.

