Аваков: На границе с Россией будут проверять всех на коронавирус

Из-за массового распространения коронавируса COVID-19 в мире тотальный скрининг температуры будут проводить везде на границах, включая и украинско-российскую границу. Об этом в эфире программы Право на власть телеканала 1+1 заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"У нас есть протокол действий для пограничников. Теперь мы контролируем все пункты пропуска с ЕС, все пункты перехода в зоне АТО (ООС, - ред.), Крым. Завтра (сегодня, - ред.) там несколько переходов по Российской Федерации у нас осталось, мы их возьмем тоже под контроль, и у нас будет тотальный скрининг температуры", - подчеркнул Аваков.
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