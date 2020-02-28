Аваков: На границе с Россией будут проверять всех на коронавирус

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД)

Из-за массового распространения коронавируса COVID-19 в мире тотальный скрининг температуры будут проводить везде на границах, включая и украинско-российскую границу. Об этом в эфире программы Право на власть телеканала 1+1 заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"У нас есть протокол действий для пограничников. Теперь мы контролируем все пункты пропуска с ЕС, все пункты перехода в зоне АТО (ООС, - ред.), Крым. Завтра (сегодня, - ред.) там несколько переходов по Российской Федерации у нас осталось, мы их возьмем тоже под контроль, и у нас будет тотальный скрининг температуры", - подчеркнул Аваков.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

20 февраля Украина эвакуировала из Уханя 45 украинских и 27 иностранных граждан. Они помещены под наблюдение на базу НГУ в Новых Санжарах. Первые тесты - отрицательные.

27 февраля сообщалось, что 26-летняя украинка, которая проживает в городе Кремона в итальянской провинции Ломбардия, заразилась коронавирусом COVID-19.

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