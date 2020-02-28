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Аваков: На границе с Россией будут проверять всех на коронавирус

Аваков: На границе с Россией будут проверять всех на коронавирус - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД)
28.02.2020, 07:08

Глава МВД Арсен Аваков подчеркнул, что пограничники будут проводить скрининг температуры и на пунктах пропуска на Донбассе

Из-за массового распространения коронавируса COVID-19 в мире тотальный скрининг температуры будут проводить везде на границах, включая и украинско-российскую границу. Об этом в эфире программы Право на власть телеканала 1+1 заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"У нас есть протокол действий для пограничников. Теперь мы контролируем все пункты пропуска с ЕС, все пункты перехода в зоне АТО (ООС, - ред.), Крым. Завтра (сегодня, - ред.)  там несколько переходов по Российской Федерации у нас осталось, мы их возьмем тоже под контроль, и у нас будет тотальный скрининг температуры", - подчеркнул Аваков.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из Уханя 45 украинских и 27 иностранных граждан. Они помещены под наблюдение на базу НГУ в Новых Санжарах. Первые тесты - отрицательные.
  • 27 февраля сообщалось, что 26-летняя украинка, которая проживает в городе Кремона в итальянской провинции Ломбардия, заразилась коронавирусом COVID-19.
  • LIGA.net ведет хронику борьбы с коронавирусом.

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Арина Толина
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проверка граница с РФ пункты пропуска коронавирус COVID-19
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