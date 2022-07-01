Авиация ВСУ ударила по армии РФ в районе Лисичанска и помешала продвижению оккупантов

Украинские самолеты нанесли авиаудары на Луганском направлении, что помешало продвижению оккупантов в районе Лисичанска. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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По данным ВС ВСУ, 30 июня украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М нанесли до 10 авиационных ударов на Луганском направлении, поддерживая боевые действия защитников Лисичанска.

Удары украинских летчиков помешали продвижению россиян на нескольких важных направлениях. Поражены логистические центры оккупантов, пункты обеспечения горючим, боевая бронированная техника и живая сила, сообщают в Воздушных силах.

Также ВС ВСУ рассказали о работе украинской авиации в рамках операции по освобождению острова Змеиный. Авиаударами были уничтожены зенитные ракетные системы, радиолокационные станции, боевые позиции, реактивная система залпового огня, техника и личный состав российских оккупационных войск.

30 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты имели частичный успех во время штурма в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода и сейчас удерживают две его части.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опроверг сообщения российских пропагандистов о том, что оккупанты контролируют половину Лисичанска. По его словам, уличных сражений в городе нет.

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Оксана Житнюк

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