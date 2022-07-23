Авиация ВСУ ударила по противнику на юге — уничтожены 93 россиянина, техника и артиллерия

Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла удары по российским оккупантам в Херсонской и Николаевской областях, противник понес значительные потери. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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Штурмовая авиация и вертолеты ВСУ нанесли четыре удара по двум вражеским опорным пунктам в Херсонской области, а также по скоплению живой силы и техники противника в Николаевской области.

Ударом было уничтожено 93 оккупанта, реактивная система залпового огня "Град", три бронетранспортера БТР-82, две самоходные артиллерийские установки "Пион", шесть единиц автомобильной техники и склад с боеприпасами.

Дмитрий Гриниченко

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