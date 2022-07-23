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Авиация ВСУ ударила по противнику на юге — уничтожены 93 россиянина, техника и артиллерия

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 06:13
Авиация ВСУ ударила по противнику на юге — уничтожены 93 россиянина, техника и артиллерия - Фото
Авиация ВСУ (Фото: скриншот с видео)

Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла удары по российским оккупантам в Херсонской и Николаевской областях, противник понес значительные потери. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг". 

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Штурмовая авиация и вертолеты ВСУ нанесли четыре удара по двум вражеским опорным пунктам в Херсонской области, а также по скоплению живой силы и техники противника в Николаевской области.

Ударом было уничтожено 93 оккупанта, реактивная система залпового огня "Град", три бронетранспортера БТР-82, две самоходные артиллерийские установки "Пион", шесть единиц автомобильной техники и склад с боеприпасами.

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Дмитрий Гриниченко
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война авиация ВСУ Херсонская область николаевская область ОК Юг
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