Авиаудар россиян по роддому в Мариуполе. Ранены 17 медиков и рожениц — глава ОГА
09.03.2022, 19:21
Последствия обстрела россиянами роддома и детской больницы в Мариуполе (Фото: t.me/insiderUKR)
В Мариуполе в результате авиаудара российских нацистов по роддому №2, по данным на этой момент, 17 человек получили ранения (медперсонал и роженицы), погибших нет. Об этом в эфире UAразом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
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"В данный момент количество пострадавших вследствие авиаудара по Мариупольскому роддому №2 – 17 человек раненными среди медперсонала и рожениц, погибших нет", – сказал он.
В МВД показали фото воронки, оставшейся после взрыва авиабомбы.
- Сегодня российские оккупанты целенаправленно разбомбили роддом в Мариуполе. Разрушения колоссальные, сообщили в горсовете.
- Президент Владимир Зеленский, реагируя на авиаудар российских оккупантов по роддому, требует немедленно закрыть небо и остановить убийства, иначе "мир будет соучастником".
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