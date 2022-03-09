Авиаудар россиян по роддому в Мариуполе. Ранены 17 медиков и рожениц — глава ОГА

В Мариуполе в результате авиаудара российских нацистов по роддому №2, по данным на этой момент, 17 человек получили ранения (медперсонал и роженицы), погибших нет. Об этом в эфире UAразом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

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"В данный момент количество пострадавших вследствие авиаудара по Мариупольскому роддому №2 – 17 человек раненными среди медперсонала и рожениц, погибших нет", – сказал он.

В МВД показали фото воронки, оставшейся после взрыва авиабомбы.

Сегодня российские оккупанты целенаправленно разбомбили роддом в Мариуполе. Разрушения колоссальные, сообщили в горсовете.

Президент Владимир Зеленский, реагируя на авиаудар российских оккупантов по роддому, требует немедленно закрыть небо и остановить убийства, иначе "мир будет соучастником".

Вадим Ребрина

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