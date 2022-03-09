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Авиаудар россиян по роддому в Мариуполе. Ранены 17 медиков и рожениц — глава ОГА

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 19:21
Авиаудар россиян по роддому в Мариуполе. Ранены 17 медиков и рожениц — глава ОГА - Фото
Последствия обстрела россиянами роддома и детской больницы в Мариуполе (Фото: t.me/insiderUKR)

В Мариуполе в результате авиаудара российских нацистов по роддому №2, по данным на этой момент, 17 человек получили ранения (медперсонал и роженицы), погибших нет. Об этом в эфире UAразом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

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"В данный момент количество пострадавших вследствие авиаудара по Мариупольскому роддому №2 – 17 человек раненными среди медперсонала и рожениц, погибших нет", – сказал он.

Авиаудар россиян по роддому в Мариуполе. Ранены 17 медиков и рожениц — глава ОГА

В МВД показали фото воронки, оставшейся после взрыва авиабомбы.

Авиаудар россиян по роддому в Мариуполе. Ранены 17 медиков и рожениц — глава ОГА
  • Сегодня российские оккупанты целенаправленно разбомбили роддом в Мариуполе. Разрушения колоссальные, сообщили в горсовете. 
  • Президент Владимир Зеленский, реагируя на авиаудар российских оккупантов по роддому, требует немедленно закрыть небо и остановить убийства, иначе "мир будет соучастником".
Вадим Ребрина
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Россия обстрел оккупанты мариуполь роддом
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