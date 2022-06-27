Батальон "Шаман" в тылу врага. Украинский спецназ проводил рейды в России – The Times

Элитный украинский спецназ проводил рейды в глубоком тылу армии РФ, в частности на территории России. Об этом пишет The Times, пообщавшись с неназванным представителем украинской военной разведки и бойцами с позывными "Красавчик" и "Двадцать два" – двумя 25-летними сержантами, которые воюют с РФ с начала вторжения в 2014 году.

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По данным журналистов, речь идет о батальоне "Шаман". Это прозвище 10-го отряда спецназа, штурмовой и разведывательной части украинской военной разведки. В него принимают тех, кто проходит изнурительные испытания. Бойцы имеют навыки в дайвинге, прыжках с парашютом и альпинизме.

Отмечается, что члены батальона сражались плечом к плечу с американскими и британскими коллегами в Афганистане и заработали славу сливок украинского спецназа. "Мы посылаем их для выполнения самых сложных задач, потому что они самые лучшие и самые смелые. Они чрезвычайно важны для военных действий", – сказал разведчик на условиях анонимности.

В статье отмечается, что миссия батальона "Шаман" – уничтожение инфраструктуры, жизненно важной для боевых действий Кремля. Для этого было сделано несколько тайных рейдов на территорию России, куда спецназовцев ночью забрасывал вертолет, пересекая границу на низкой высоте.

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Точные цели спецназа засекречены, но факт существования таких рейдов помогает объяснить саботаж на российских нефтеперерабатывающих заводах, складах боеприпасов и коммуникационных сетях, пишут журналисты.

"Самые интересные миссии проходят в тылу врага; установка взрывчатых веществ за линией фронта, за границей", – сказал позывной "Двадцать два". По словам "Красавчика", россияне при таких рейдах не знают, что произошло. "Они часто не могут поверить, что мы были там", – добавил спецназовец.

Однако элитные спецназовцы участвуют не только в атаках в тылу. В их задачи также входит координация менее опытной пехоты и участие в боях в Украине. В частности они "встречали" российский спецназ на аэродроме "Антонов" в Гостомеле, зачищали село Мощун под Киевом, участвовали во всех важных битвах в районе столицы и преследовали россиян, когда те бежали в Беларусь через Чернобыльскую зону отчуждения.

Ранее ГУР официально подтвердил, что спецназ делал вылазки на вертолетах в блокадный Мариуполь для снабжения защитников Азовстали и эвакуации раненых.

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Марк Сировой

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