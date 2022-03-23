Байден летит в Европу, чтобы организовать поддержку для Украины
23.03.2022, 17:09
Джо Байден (фото - ЕРА)
Президент США Джо Байден отправился в Европу для участия в серии саммитов, включая внеочередной саммит стран НАТО.
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"Я еду в Европу, чтобы сплотить международное сообщество в поддержку Украины и гарантировать, что Путин понесет серьезные экономические издержки за выбранную им войну", – написал Байден в президентском facebook-аккаунте.
Байден планирует принять участие в саммите Евросоюза в Брюсселе, а также посетить саммиты НАТО и G7.
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