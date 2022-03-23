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Байден летит в Европу, чтобы организовать поддержку для Украины

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 17:09
Байден летит в Европу, чтобы организовать поддержку для Украины - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден отправился в Европу для участия в серии саммитов, включая внеочередной саммит стран НАТО.

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"Я еду в Европу, чтобы сплотить международное сообщество в поддержку Украины и гарантировать, что Путин понесет серьезные экономические издержки за выбранную им войну", – написал Байден в президентском facebook-аккаунте.

Байден планирует принять участие в саммите Евросоюза в Брюсселе, а также посетить саммиты НАТО и G7.

Сергей Бережной
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