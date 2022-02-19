Байден: Ложь России о наступлении Украины на Донбассе противоречит элементарной логике

Дезинформация, которую распространяют в России, о том, что Украина якобы планирует начать наступление на Донбассе, противоречит элементарной логике. Об этом заявил президент США Джо Байден в выступлении, которое транслировал Белый дом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"За последние несколько дней мы стали свидетелями значительного увеличения числа нарушений режима прекращения огня поддерживаемыми Россией боевиками, пытающимися спровоцировать Украину на Донбассе", – сказал Байден.

Он напомнил об обстреле украинского детского сада, который, по ложным утверждениям России, был якобы осуществлен Украиной.

Президент США отметил, что мир продолжает видеть все больше дезинформации, распространяемой в России, в том числе поддерживаемыми РФ боевиками, утверждающими, что Украина планирует начать массированную наступательную операцию на Донбассе.

"Доказательств этих утверждений просто нет, и не поддается элементарной логике полагать, что украинцы выбрали бы этот момент, когда у ее границ было размещено более 150 000 военнослужащих, для эскалации конфликта, который длится много лет", – сказал Байден.

Лидер США добавил, что российские государственные СМИ продолжают делать ложные заявления о геноциде, происходящем на Донбассе, и продвигать сфабрикованные заявления, предупреждающие о нападении Украины на Россию, без каких-либо доказательств.

Он подчеркнул, что все это согласуется с игрой, которую россияне использовали раньше: создать ложное оправдание для действий против Украины.

"Это также соответствует "предлоговым" сценариям, о которых Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры предупреждали в течение нескольких недель", – сказал Байден.

Президент США отметил сдержанность Украины в сложившейся ситуации.

"В эти напряженные моменты украинские военные проявляли рассудительность и, должен добавить, сдержанность. Они не позволили россиянам втянуть их в войну", – подчеркнул Байден.

Читайте также: Байден об Украине: Путин принял решение. У меня есть основания так считать

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.