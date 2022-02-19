Байден: Ложь России о наступлении Украины на Донбассе противоречит элементарной логике
Дезинформация, которую распространяют в России, о том, что Украина якобы планирует начать наступление на Донбассе, противоречит элементарной логике. Об этом заявил президент США Джо Байден в выступлении, которое транслировал Белый дом.
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"За последние несколько дней мы стали свидетелями значительного увеличения числа нарушений режима прекращения огня поддерживаемыми Россией боевиками, пытающимися спровоцировать Украину на Донбассе", – сказал Байден.
Он напомнил об обстреле украинского детского сада, который, по ложным утверждениям России, был якобы осуществлен Украиной.
Президент США отметил, что мир продолжает видеть все больше дезинформации, распространяемой в России, в том числе поддерживаемыми РФ боевиками, утверждающими, что Украина планирует начать массированную наступательную операцию на Донбассе.
"Доказательств этих утверждений просто нет, и не поддается элементарной логике полагать, что украинцы выбрали бы этот момент, когда у ее границ было размещено более 150 000 военнослужащих, для эскалации конфликта, который длится много лет", – сказал Байден.
Лидер США добавил, что российские государственные СМИ продолжают делать ложные заявления о геноциде, происходящем на Донбассе, и продвигать сфабрикованные заявления, предупреждающие о нападении Украины на Россию, без каких-либо доказательств.
Он подчеркнул, что все это согласуется с игрой, которую россияне использовали раньше: создать ложное оправдание для действий против Украины.
"Это также соответствует "предлоговым" сценариям, о которых Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры предупреждали в течение нескольких недель", – сказал Байден.
Президент США отметил сдержанность Украины в сложившейся ситуации.
"В эти напряженные моменты украинские военные проявляли рассудительность и, должен добавить, сдержанность. Они не позволили россиянам втянуть их в войну", – подчеркнул Байден.
- В январе 2022 года Запад отказал РФ на ее требование закрыть перед Украиной двери в НАТО. Некоторые западные СМИ возможной датой атаки РФ на Украину назвали 16 февраля, однако этого не произошло.
- 15 февраля Россия заявила, что начала отводить часть войск от границ Украины, однако Зеленский пока этого не видит. США заявили, что РФ, наоборот, увеличила количество военных.
- 17 февраля оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской, есть пострадавшие.
- В ночь на 18 февраля 2022 года Сенат США единогласно принял резолюцию в поддержку Украины после тревожных слов Байдена.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал сегодня, что Украина видит угрозу точечных провокаций России, но не полномасштабное вторжение.
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