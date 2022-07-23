Байден не будет давать Украине ракеты ATACMS, чтобы избежать третьей мировой — Салливан

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не получит ракеты ATACMS для HIMARS, так как в США опасаются, что это может привести к третьей мировой войне. Об этом он сообщил на форуме по безопасности в Аспене.

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По его словам, Байден сказал, что не готов предоставить Украине ракеты ATACMS, которые бьют на 300 км, так как считает, что "ключевой целью является обеспечение того, чтобы не оказаться в ситуации, когда начинается дорога к третьей мировой войне".

"Как сказал президент, он готов предоставить сложные высокоточные боеприпасы для HIMARS, которые Украина очень эффективно использует, но он не будет давать ракеты большой дальности", — сказал Салливан.

Одновременно он отметил, что США сделают "все необходимое" для поддержки и защиты Украины.

СПРАВКА. ATACMS — американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS. Разные модификации ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS . ATACMS — американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS. Разные модификации ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км . ВСУ используют HIMARS для ударов по складам и штабам в тылу россиян.

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Дмитрий Гриниченко

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