Байден не будет давать Украине ракеты ATACMS, чтобы избежать третьей мировой — Салливан
Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не получит ракеты ATACMS для HIMARS, так как в США опасаются, что это может привести к третьей мировой войне. Об этом он сообщил на форуме по безопасности в Аспене.
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По его словам, Байден сказал, что не готов предоставить Украине ракеты ATACMS, которые бьют на 300 км, так как считает, что "ключевой целью является обеспечение того, чтобы не оказаться в ситуации, когда начинается дорога к третьей мировой войне".
"Как сказал президент, он готов предоставить сложные высокоточные боеприпасы для HIMARS, которые Украина очень эффективно использует, но он не будет давать ракеты большой дальности", — сказал Салливан.
Одновременно он отметил, что США сделают "все необходимое" для поддержки и защиты Украины.
- Маркарова заявила, что американцы восхищены тем, как Вооруженные Силы Украины используют ракетную систему HIMARS на поле боя.
- Она также рассказала, что ленд-лиз является дополнительным инструментом военной помощи Украине со стороны США, который пока не работает, так как американцы передают военную помощь через три действующие программы.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что американские ракетные системы HIMARS сделали огромную разницу на поле боя.
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