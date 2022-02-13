"На агрессию России ответим быстро и решительно". Байден позвонил Зеленскому
Сегодня президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден обсудили по телефону дипломатические усилия по снижению военной эскалации со стороны России и согласовали общие действия на будущее. О содержании разговора сообщила пресс-служба Белого Дома.
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Президент Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, сказано в сообщении. Он заявил, что "США вместе с союзниками и партнерами быстро и решительно ответят на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины".
Президенты согласились с важностью продолжения дипломатических усилий и мер по сдерживанию в ответ на наращивание военной эскалации России у границ Украины.
О состоявшемся разговоре также написал в Twitter Зеленский.
"Провели часовой телефонный разговор с президентом Бвйденом. Говорили о безопасности, экономике, актуальных рисках, санкциях и российской агрессии. Детали позже", – сообщил он.
12 февраля Байден в телефонном разговоре с Путиным "ясно дал понять", что Соединенные Штаты и их союзники "отреагируют решительно" и "возложат на Россию быстрые и существенные издержки" в том случае, если Россия предпримет новое вторжение в Украину.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину. Россия заверяет, что ничего такого не планирует. Запад грозит ей разрушительными санкциями.
- По словам президента Зеленского, в войсках России вокруг Украины "ничего нового – психологическое давление".
- Ранее представитель Белого дома сказал, что вторжение России в Украину может произойти в любое время, в том числе во время Олимпиады, но в США не знают, принял ли Путин решение о том, будет ли делать это.
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