"На агрессию России ответим быстро и решительно". Байден позвонил Зеленскому

Сегодня президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден обсудили по телефону дипломатические усилия по снижению военной эскалации со стороны России и согласовали общие действия на будущее. О содержании разговора сообщила пресс-служба Белого Дома.

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Президент Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, сказано в сообщении. Он заявил, что "США вместе с союзниками и партнерами быстро и решительно ответят на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины".

Президенты согласились с важностью продолжения дипломатических усилий и мер по сдерживанию в ответ на наращивание военной эскалации России у границ Украины.

О состоявшемся разговоре также написал в Twitter Зеленский.

"Провели часовой телефонный разговор с президентом Бвйденом. Говорили о безопасности, экономике, актуальных рисках, санкциях и российской агрессии. Детали позже", – сообщил он.

12 февраля Байден в телефонном разговоре с Путиным "ясно дал понять", что Соединенные Штаты и их союзники "отреагируют решительно" и "возложат на Россию быстрые и существенные издержки" в том случае, если Россия предпримет новое вторжение в Украину.

Сергей Бережной

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