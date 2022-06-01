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Байден – России: Ядерный удар по Украине неприемлем и приведет к серьезным последствиям

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 06:42
Байден – России: Ядерный удар по Украине неприемлем и приведет к серьезным последствиям - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

США не видят признаков готовности России применять ядерное оружие, однако считают опасной риторику Кремля и предупреждают – ядерный удар приведет к серьезным последствиям. Об этом президент США Джо Байден написал в колонке для The New York Times

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"Я знаю, что многие люди во всем мире обеспокоены применением ядерного оружия. В настоящее время мы не видим никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие в Украине", – написал он.

При этом он назвал "опасной и крайне безответственной" периодическую риторику России, в которой она "машет ядерной дубиной".

"Позвольте мне четко заявить: любое применение ядерного оружия в конфликте любого масштаба было бы абсолютно неприемлемо как для нас, так и для всего остального мира и повлекло бы за собой серьезные последствия", – подытожил он.

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Марк Сировой
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