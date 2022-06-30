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Байден: Украина нанесла серьезный удар по России, они все еще не могут захватить Донбасс

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 17:09
Байден: Украина нанесла серьезный удар по России, они все еще не могут захватить Донбасс - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Украина нанесла серьезный удар по России, которая уже платит очень высокую цену за полномасштабное вторжение. Об этом заявил президент США Джо Байден на саммите НАТО 30 июня, цитирует его CNN

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По его словам, США будут и дальше поддерживать Украину, а война "не закончится поражением Украины". 

"Украина уже нанесла серьезный удар по России: Россия фактически уже потеряла свое международное положение. Россия находится в положении, когда весь мир смотрит и говорит: Подождите, все эти усилия, чтобы попытаться взять всю страну. Вы пытались взять Киев, вы проиграли, вы пытались взять Донбасс, вы еще этого не сделали", — сказал Байден.

Он отметил, что война против Украины уже повлияла на Россию, которая "платит очень высокую цену". 

"Им пришлось отказаться от своего государственного долга впервые с самого начала, почти за более чем 100 лет. Они потеряли 15 лет завоеваний. Они находятся в ситуации, когда у них проблемы из-за того, что я навязываю им заниматься тем, что можно экспортировать в Россию, с точки зрения технологий. У них будут проблемы с поддержанием добычи нефти, потому что у них нет для этого технологий. И они также находятся в аналогичной ситуации с точки зрения своих систем вооружений и некоторых своих военных систем", — подчеркнул президент США. 

Читайте также: Байден отреагировал на ракетные удары России по Киеву: Это еще одно проявление варварства 

Дмитрий Гриниченко
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Россия США война джо байден
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