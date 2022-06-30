Байден: Украина нанесла серьезный удар по России, они все еще не могут захватить Донбасс

Украина нанесла серьезный удар по России, которая уже платит очень высокую цену за полномасштабное вторжение. Об этом заявил президент США Джо Байден на саммите НАТО 30 июня, цитирует его CNN.

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По его словам, США будут и дальше поддерживать Украину, а война "не закончится поражением Украины".

"Украина уже нанесла серьезный удар по России: Россия фактически уже потеряла свое международное положение. Россия находится в положении, когда весь мир смотрит и говорит: Подождите, все эти усилия, чтобы попытаться взять всю страну. Вы пытались взять Киев, вы проиграли, вы пытались взять Донбасс, вы еще этого не сделали", — сказал Байден.

Он отметил, что война против Украины уже повлияла на Россию, которая "платит очень высокую цену".

"Им пришлось отказаться от своего государственного долга впервые с самого начала, почти за более чем 100 лет. Они потеряли 15 лет завоеваний. Они находятся в ситуации, когда у них проблемы из-за того, что я навязываю им заниматься тем, что можно экспортировать в Россию, с точки зрения технологий. У них будут проблемы с поддержанием добычи нефти, потому что у них нет для этого технологий. И они также находятся в аналогичной ситуации с точки зрения своих систем вооружений и некоторых своих военных систем", — подчеркнул президент США.

Байден заявил, что США собираются предоставить Украине новый пакет военной помощи на $800 млн, в который войдут системы противовоздушной обороны, артиллерия и контрбатарейные радары.

Также он не опасается, что со временем мир устанет от войны в Украине и перестанет ей помогать противостоять России.

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Дмитрий Гриниченко

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