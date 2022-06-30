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Байден: Украина получит 600 танков, около 500 единиц артиллерии, РСЗО и системы ПВО

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 17:55
Байден: Украина получит 600 танков, около 500 единиц артиллерии, РСЗО и системы ПВО - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит масштабную военную помощь от стран-союзников. Об этом он сообщил на брифинге по итогам саммита НАТО 30 июня. 

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По его словам, более 50 стран пообещали представить военную помощь Украине, что является "глобальными усилиями в поддержку Украины". 

По его словам, Украина получит от союзников 140 000 противотанковых систем, 600 танков, около 500 артиллерийских систем и 60 000 снарядов к ним, реактивные системы залпового огня, противокорабельные системы и системы противовоздушной обороны. 

Отдельно он отметил, что Украина получит от союзников дополнительные ракетные системы HIMARS. Точных сроков поставок упомянутых вооружений Байден не называл. 

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украине для победы в войне нужны 1000 гаубиц, 300 РСЗО, 500 танков, 200 единиц бронетехники и 1000 БПЛА. В Минобороны также заявляли, что Украине нужно 100 РСЗО западного образца, чтобы перейти в контрнаступление и освободить захваченные Россией территории.

Читайте также: "В какой-то момент Путин разрушил мир". Байден заявил о развертывании сил США в Европе 

Дмитрий Гриниченко
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война нато военная помощь джо байден
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