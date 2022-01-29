Байден: В ближайшее время США перебросят военных в Восточную Европу

США вскоре перебросят американских военных в страны-члены НАТО в Восточной Европе. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, находясь на объединенной базе ВВС США Эндрюс.

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"Я переброшу войска США в Восточную Европу и страны НАТО в ближайшее время", – сказал Байден.

Он уточнил, что будут переброшены "немного" военных".

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Владислав Сердюк

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