Байден: Я не буду давить на Украину, чтобы она согласилась территориальные уступки
Президент США Джо Байден заявил, что не будет оказывать давление на украинскую власть, чтобы она согласилась на территориальные уступки в войне с Россией. Об этом Байден написал в колонке для The New York Times.
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"Моим принципом на протяжении всего этого кризиса было: "Ничего об Украине без Украины". Я не буду давить на украинское правительство – публично или в частном порядке – с целью сделать какие-либо территориальные уступки. Это было бы неправильно и противоречило бы общепризнанным принципам", – написал Байден.
Он подчеркнул, что переговоры Украины с Россией зашли в тупик не из-за того, что Украина отвернулась от дипломатии.
"Они зашли в тупик, потому что Россия продолжает вести войну, чтобы взять под свой контроль как можно большую часть Украины", – заявил президент США.
Байден заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать работу по укреплению Украины и поддерживать ее усилия по достижению прекращения конфликта путем переговоров.
- 25 мая президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не понимает, что Украина не пойдет на уступки. От желания Путина зависит: будет Киев после войны договариваться с ним или уже с другим президентом России.
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