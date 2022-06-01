Байден: Я не буду давить на Украину, чтобы она согласилась территориальные уступки

Президент США Джо Байден заявил, что не будет оказывать давление на украинскую власть, чтобы она согласилась на территориальные уступки в войне с Россией. Об этом Байден написал в колонке для The New York Times.

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"Моим принципом на протяжении всего этого кризиса было: "Ничего об Украине без Украины". Я не буду давить на украинское правительство – публично или в частном порядке – с целью сделать какие-либо территориальные уступки. Это было бы неправильно и противоречило бы общепризнанным принципам", – написал Байден.

Он подчеркнул, что переговоры Украины с Россией зашли в тупик не из-за того, что Украина отвернулась от дипломатии.

"Они зашли в тупик, потому что Россия продолжает вести войну, чтобы взять под свой контроль как можно большую часть Украины", – заявил президент США.

Байден заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать работу по укреплению Украины и поддерживать ее усилия по достижению прекращения конфликта путем переговоров.

25 мая президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не понимает, что Украина не пойдет на уступки. От желания Путина зависит: будет Киев после войны договариваться с ним или уже с другим президентом России.

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Наталия Медведева

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