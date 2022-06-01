UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден: Я не буду давить на Украину, чтобы она согласилась территориальные уступки

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 05:55
Байден: Я не буду давить на Украину, чтобы она согласилась территориальные уступки - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что не будет оказывать давление на украинскую власть, чтобы она согласилась на территориальные уступки в войне с Россией. Об этом Байден написал в колонке для The New York Times.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Моим принципом на протяжении всего этого кризиса было: "Ничего об Украине без Украины". Я не буду давить на украинское правительство – публично или в частном порядке – с целью сделать какие-либо территориальные уступки. Это было бы неправильно и противоречило бы общепризнанным принципам", – написал Байден.

Он подчеркнул, что переговоры Украины с Россией зашли в тупик не из-за того, что Украина отвернулась от дипломатии.

"Они зашли в тупик, потому что Россия продолжает вести войну, чтобы взять под свой контроль как можно большую часть Украины", – заявил президент США.

Байден заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать работу по укреплению Украины и поддерживать ее усилия по достижению прекращения конфликта путем переговоров.

Читайте также: "Для усиления позиции на переговорах". Байден заявил: США дадут Украине ракетные системы

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
джо байден переговоры
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 