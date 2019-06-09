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09.06.2019, 19:39

Беглый Онищенко сказал, в каком округе хочет баллотироваться

Беглый Онищенко сказал, в каком округе хочет баллотироваться - Фото
Александр Онищенко (скриншот видео)

Онищенко говорил, что скоро приедет, чтобы подать документы в ЦИК

Беглый народный депутат Александр Онищенко намерен скоро вернуться в Украину. Об этом он сообщил LIGA.net.

"Я иду по 93-му округу", - заявил он.

Для этого Онищенко намерен в ближайшее время вернуться в Украину для подачи документов в Центральную избирательную комиссию.

При этом Онищенко не в курсе, собирается ли по его округу баллотироваться гимнастка Анна Ризатдинова, которая в 2017 году родила ему сына.

"Мы уже давно не общаемся", - добавил нардеп.

Сегодня, 9 июня, в СМИ появилась информация, что гимнастка собирается баллотироваться в нардепы по 93-му округу в Киевской области от партии Слуга народа.

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Сегодня лидер партии Европейская Солидарность Петр Порошенко представил первую десятку своего партийного списка на выборы в Верховную Раду.

Националистические организации Национальный корпус, Правый сектор и Свобода объявили об объединении для участия в досрочных выборах парламент и обнародовали свой список.

А бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский возглавил избирательный список Аграрной партии на парламентских выборах.

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Теги: верховная рада, Александр Онищенко, выборы
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