Беглый Онищенко сказал, в каком округе хочет баллотироваться

Александр Онищенко (скриншот видео)

Беглый народный депутат Александр Онищенко намерен скоро вернуться в Украину. Об этом он сообщил LIGA.net.

"Я иду по 93-му округу", - заявил он.

Для этого Онищенко намерен в ближайшее время вернуться в Украину для подачи документов в Центральную избирательную комиссию.

При этом Онищенко не в курсе, собирается ли по его округу баллотироваться гимнастка Анна Ризатдинова, которая в 2017 году родила ему сына.

"Мы уже давно не общаемся", - добавил нардеп.

Сегодня, 9 июня, в СМИ появилась информация, что гимнастка собирается баллотироваться в нардепы по 93-му округу в Киевской области от партии Слуга народа.

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