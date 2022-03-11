UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Беларусь разрешила перевозить российские ракеты по своей железной дороге – Центр при СНБО

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 03:51
Беларусь разрешила перевозить российские ракеты по своей железной дороге – Центр при СНБО - Фото
ОТРК Искандер (Фото: Минобороны РФ)

Власти Беларуси разрешили передвижение российских ракет для войны против Украины по своей железной дороге. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что условия перевозки не отвечают никаким правилам безопасности, что чревато взрывами с многочисленными жертвами.

В полуоткрытых вагонах без соответствующей маркировки перевозятся:

- главные части ракет "Точка-У",
– реактивные снаряды РСЗО "Град",
– реактивные снаряды "Смерч";
– квазибаллистические и крылатые ракеты "Искандеров" и т.д.

"Помимо опасности сдетонирования есть реальная угроза "рельсовой войны" на железнодорожной инфраструктуре со стороны беларуских патриотов, оппозиционных действующей власти. В этих условиях работники локомотивных бригад массово отказываются работать", – говорится в сообщении.

В СНБО подчеркивают, что белоаруское общество должно требовать от властей запрета на передвижение военных эшелонов с техникой, а перевозящие российские боеприпасы также становятся участниками преступления.

Читайте также: Данилов: Мы не ожидали, что Россия нападет с территории Беларуси. Это удар в спину

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 