Беларусь разрешила перевозить российские ракеты по своей железной дороге – Центр при СНБО

Власти Беларуси разрешили передвижение российских ракет для войны против Украины по своей железной дороге. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

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Отмечается, что условия перевозки не отвечают никаким правилам безопасности, что чревато взрывами с многочисленными жертвами.

В полуоткрытых вагонах без соответствующей маркировки перевозятся:

- главные части ракет "Точка-У",

– реактивные снаряды РСЗО "Град",

– реактивные снаряды "Смерч";

– квазибаллистические и крылатые ракеты "Искандеров" и т.д.

"Помимо опасности сдетонирования есть реальная угроза "рельсовой войны" на железнодорожной инфраструктуре со стороны беларуских патриотов, оппозиционных действующей власти. В этих условиях работники локомотивных бригад массово отказываются работать", – говорится в сообщении.

В СНБО подчеркивают, что белоаруское общество должно требовать от властей запрета на передвижение военных эшелонов с техникой, а перевозящие российские боеприпасы также становятся участниками преступления.

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Оксана Житнюк

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