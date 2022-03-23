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Беларусь высылает 12 украинских дипломатов – МИД

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 15:45
Беларусь высылает 12 украинских дипломатов – МИД - Фото
Посольство Украины в Минске (Фото - Facebook посольства)

Беларусь в одностороннем порядке закрыла консульство Украины в Бресте и потребовала сократить состав посольства Украины в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко. 

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"Сегодня в продолжение вчерашней провокации в СМИ белорусская сторона объявила о сокращении состава посольства Украины в Минске и закрытии консульства Украины в Бресте", – написал Николенко.

Он также сообщил, что двенадцати украинским дипломатам было предписано покинуть территорию Беларуси в течение 72 часов.

МИД Украины расценивает такие действия Беларуси как "очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг по отношению к Украине".

Об ответе Украины на действия Беларуси будет объявлено дополнительно.

Николенко также отметил, что посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом, и что "у наших дипломатов будет достаточно возможностей, чтобы продолжать оказывать консульскую помощь украинским гражданам в Беларуси".

22 марта беларуская сторона обвинила в шпионаже восьмерых сотрудников посольства Украины в Минске. 

  • 19 марта Украину покинули сотрудники посольства Беларуси в Киеве.
  • США и НАТО считают, что Беларусь может "скоро" присоединиться к России в ее войне против Украины, и что Минск уже предпринимает шаги для этого.
Сергей Бережной
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беларусь дипломатия
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