Белый Дом: Мы даем России любые возможности не делать то, что станет для нее катастрофой

Администрация президента США Джо Байдена предоставляет лидеру РФ Владимиру Путину все возможности "избежать действий, которые обернутся (для России) катастрофой", заявил высокопоставленный представитель Белого Дома на брифинге для прессы по итогам телефонного разговора Байдена и Путина.

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Чиновник охарактеризовал разговор между лидерами как "профессиональный и содержательный". Он сказал, что хотя за последние недели позитивной динамики в переговорах с Россией не было, американская сторона "положила на стол несколько идей в интересах нас и наших союзников, которые могут укрепить европейскую безопасность".

Тем не менее, сказал он, по-прежнему неясно, заинтересована ли Россия в дипломатическом выходе из ситуации или же она предпочтет действовать силой. И хотя США неизменно отдают предпочтение деэскалации через дипломатию, они вполне ясно видят и шаги в противоположном направлении, которые Россия предпринимает "на виду у всех". "Ставки достаточно высоки, чтобы мы оставлили России все возможные шансы не делать шаги, которые обернутся катастрофой", - сказал представитель Белого Дома.

"Что бы Россия ни решила, по нашим оценкам, ее усилия по укреплению своего стратегического положения уже терпят неудачу, и это только усугубится, если они все-таки решат начать военные действия", – подчеркнул он.

Он отметил, что НАТО стало сильнее и целеустремленнее, а Россия оказывается все более изолированной от всего мира и попадает во все большую зависимость от Китая.

Он также сказал, что "Россия оказалась в обороне в информационном пространстве, учитывая то, что для нас ее намерения вполне прозрачны".

О результатах переговоров чиновник сказал, что президенты договорились продолжить работу их команд в ближайшие дни. При этом он не исключает, что Кремль не сможет отказаться от начала военных действий, и расценивает вероятность этого как очень высокую.

Он считает, что "если это произойдет, ущерб для Украины, для европейской безопасности и для самой России будет огромным".

"По мнению президента Байдена, это именно то, что мы должны предотвратить", – сказал представитель Белого Дома.

12 февраля Байден в телефонном разговоре с Путиным "ясно дал понять", что Соединенные Штаты и их союзники "отреагируют решительно" и "возложат на Россию быстрые и существенные издержки" в том случае, если Россия предпримет новое вторжение в Украину.

Сергей Бережной

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