Белый дом отказался сотрудничать в деле об импичменте Трампа

Белый дом официально отказался сотрудничать со следствием в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу из-за телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает BBC.
В администрации президента США назвали процесс импичмента "безосновательным" и "конституционно недействительным"
Агентство сообщает, что ответ Белого дома поступил после того, как администрация Трампа запретила послу США Гордону Сондленду в Евросоюзе свидетельствовать в Конгрессе в рамках расследования об импичменте Трампу.
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