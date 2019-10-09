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Белый дом отказался сотрудничать в деле об импичменте Трампа

Белый дом отказался сотрудничать в деле об импичменте Трампа - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
09.10.2019, 06:25

В администрации президента США назвали процесс импичмента "безосновательным" и "конституционно недействительным"

Белый дом официально отказался сотрудничать со следствием в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу из-за телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает BBC

В администрации президента США назвали процесс импичмента "безосновательным" и "конституционно недействительным"

Агентство сообщает, что ответ Белого дома поступил после того, как администрация Трампа запретила послу США Гордону Сондленду в Евросоюзе свидетельствовать в Конгрессе в рамках расследования об импичменте Трампу.

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