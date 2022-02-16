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Беспилотник США нарезает круги вдоль Киева и Донбасса. У Крыма – самолет-разведчик: карта

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 14:41
Беспилотник США нарезает круги вдоль Киева и Донбасса. У Крыма – самолет-разведчик: карта - Фото
Дрон США Global Hawk (фото - ЕРА)

На фоне угрозы нового вторжения России беспилотник США сегодня сделал несколько кругов вдоль Киева и Донбасса, американский самолет-разведчик летал возле временно оккупированного Россией Крыма. Это видно на трекинговом сервисе Flight Radar 24.

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Разведывательный беспилотник ВВС США Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk вылетел из Средиземного моря (вероятно, с корабля) под Мальтой, покружил над Кривым Рогом, Киевом, северными границами, восточными областями и вдоль Донбасса.

На момент публикации дрон находился на высоте 17 км неподалеку от Харькова.

Беспилотник США нарезает круги вдоль Киева и Донбасса. У Крыма – самолет-разведчик: карта

Также сегодня из аэропорта Ханья на Крите вылетел самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint. Он сделал несколько кругов вдоль Крыма и пролетел у Краснодарского края РФ. Сейчас, судя по треку, он возвращается в точку вылета.

Беспилотник США нарезает круги вдоль Киева и Донбасса. У Крыма – самолет-разведчик: карта

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Марк Сировой
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