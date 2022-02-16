Беспилотник США нарезает круги вдоль Киева и Донбасса. У Крыма – самолет-разведчик: карта

На фоне угрозы нового вторжения России беспилотник США сегодня сделал несколько кругов вдоль Киева и Донбасса, американский самолет-разведчик летал возле временно оккупированного Россией Крыма. Это видно на трекинговом сервисе Flight Radar 24.

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Разведывательный беспилотник ВВС США Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk вылетел из Средиземного моря (вероятно, с корабля) под Мальтой, покружил над Кривым Рогом, Киевом, северными границами, восточными областями и вдоль Донбасса.

На момент публикации дрон находился на высоте 17 км неподалеку от Харькова.

Также сегодня из аэропорта Ханья на Крите вылетел самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint. Он сделал несколько кругов вдоль Крыма и пролетел у Краснодарского края РФ. Сейчас, судя по треку, он возвращается в точку вылета.

В январе Запад отказал РФ на ее требование закрыть перед Украиной двери в НАТО.

Некоторые западные СМИ возможной датой атаки РФ на Украину назвали 16 февраля. В ночь на 16 февраля президент США Джо Байден выступил с заявлением: пригрозил РФ санкциями и сказал, что мир не забудет, если она снова вторгнется в Украину.

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Марк Сировой

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