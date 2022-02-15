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Блинкен — Лаврову: Возможность для мирного разрешения кризиса остается

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 23:47
Блинкен — Лаврову: Возможность для мирного разрешения кризиса остается - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сказал, что дальнейшая агрессия против Украины приведет к быстрому, жесткому и единому трансатлантическому ответу, но Соединенные Штаты по-прежнему привержены дипломатическому пути и считают, что возможность для мирного разрешения кризиса остается. О разговоре сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

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Блинкен сказал Лаврову, что Соединенные Штаты с нетерпением ждут письменного ответа России на переданные Москве документы США и НАТО. В этих документах, по словам госсекретаря, содержаться конкретные предложения по обсуждению вопросов европейской безопасности.

Блинкен подтвердил обеспокоенность США тем, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент, и подчеркнул необходимость увидеть поддающуюся проверке, заслуживающую доверия и значимую деэскалацию.

"Он подчеркнул, что, хотя дальнейшая российская агрессия против Украины приведет к быстрому, жесткому и единому трансатлантическому ответу, мы по-прежнему привержены дипломатическому пути и считаем, что окно для мирного разрешения кризиса остается", – говорится в сообщении.

Вадим Ребрина
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Сергей Лавров Энтони Блинкен
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