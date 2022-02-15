Блинкен — Лаврову: Возможность для мирного разрешения кризиса остается

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сказал, что дальнейшая агрессия против Украины приведет к быстрому, жесткому и единому трансатлантическому ответу, но Соединенные Штаты по-прежнему привержены дипломатическому пути и считают, что возможность для мирного разрешения кризиса остается. О разговоре сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

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Блинкен сказал Лаврову, что Соединенные Штаты с нетерпением ждут письменного ответа России на переданные Москве документы США и НАТО. В этих документах, по словам госсекретаря, содержаться конкретные предложения по обсуждению вопросов европейской безопасности.

Блинкен подтвердил обеспокоенность США тем, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент, и подчеркнул необходимость увидеть поддающуюся проверке, заслуживающую доверия и значимую деэскалацию.

"Он подчеркнул, что, хотя дальнейшая российская агрессия против Украины приведет к быстрому, жесткому и единому трансатлантическому ответу, мы по-прежнему привержены дипломатическому пути и считаем, что окно для мирного разрешения кризиса остается", – говорится в сообщении.

В январе 2022 года на переговорах США и НАТО отказали на требование России не принимать Украину в Альянс.

Вашингтон и союзники заявляют последние недели и дни, что новая атака РФ против Украины "может начаться в любой момент".

Вчера, 14 февраля, в РФ заявили о готовности продолжать переговоры с НАТО и США.

Утром, 15 февраля, в Минобороны РФ заявили, что возвращают с учений на постоянные базы часть военных двух округов.

Вадим Ребрина

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