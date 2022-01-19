Блинкен в Киеве повторил предупреждение Белого дома: Россия может атаковать в любой момент

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о вторжении в Украину в кратчайшие сроки, и призвал РФ избрать мирный путь. Об этом он сказал на встрече с дипломатами в посольстве США в Киеве, сообщает Reuters.

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"Мы знаем, что (в Кремле. — Ред.) есть планы еще больше увеличить эти силы в очень короткие сроки, и это дает президенту Путину возможность в очень короткие сроки предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины", – сказал госсекретарь США.

По словам Блинкена, можно "продолжить дипломатический и мирный путь".

"Но в конце концов это будет решение президента Путина", – цитирует Блинкена Радио Свобода.

Госсекретарь США напомнил, что "действия России привлекли внимание Вашингтона, а также союзников в Европе и за ее пределами".

Блинкен встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве в пятницу, 21 января, после поездки в Киев.

Утром 19 января 2022 года борт Блинкена приземлился в аэропорту Борисполь. У госсекретаря запланированы в Киеве встречи с президентом Зеленским и главой МИД Кулебой.

18 января в пресс-службе МИД сообщали LIGA.net, что Блинкен приедет по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Цель – продолжить координацию по сдерживанию агрессии России.

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Александр Матвиенко

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