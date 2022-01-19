UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Блинкен в Киеве повторил предупреждение Белого дома: Россия может атаковать в любой момент

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2022, 12:40
Блинкен в Киеве повторил предупреждение Белого дома: Россия может атаковать в любой момент - Фото
Энтони Блинкен (Фото – EPA)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о вторжении в Украину в кратчайшие сроки, и призвал РФ избрать мирный путь. Об этом он сказал на встрече с дипломатами в посольстве США в Киеве, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы знаем, что (в Кремле. — Ред.) есть планы еще больше увеличить эти силы в очень короткие сроки, и это дает президенту Путину возможность в очень короткие сроки предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины", – сказал госсекретарь США.

По словам Блинкена, можно "продолжить дипломатический и мирный путь".

"Но в конце концов это будет решение президента Путина", – цитирует Блинкена Радио Свобода.

Госсекретарь США напомнил, что "действия России привлекли внимание Вашингтона, а также союзников в Европе и за ее пределами".

Блинкен встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве в пятницу, 21 января, после поездки в Киев.

Читайте также: "Дипломатия не умерла". После Зеленского Блинкен встретится с Лавровым в Женеве

Александр Матвиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России Владимир Зеленский геополитика вторжение Энтони Блинкен
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 