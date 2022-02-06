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Боевики ранили двух военных и атаковали село с беспилотников: фото последствий обстрелов

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2022, 09:24
Боевики ранили двух военных и атаковали село с беспилотников: фото последствий обстрелов - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Вчера, 5 февраля, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военных получили ранения. Также оккупанты сбросили с беспилотников боеприпасы на село Павлополь Донецкой области, передает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

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По данным штаба ООС, боевики применили два БПЛА, с которых сбросили четыре гранатометных выстрела (предположительно ВОГ-17). В результате взрывов в Павлополе повреждены здание школы и жилой дом. Жертв и пострадавших среди гражданских нет.

Боевики ранили двух военных и атаковали село с беспилотников: фото последствий обстрелов

По данным штаба ООС, беспилотники были запущены из села Верхнешироковского.

Боевики ранили двух военных и атаковали село с беспилотников: фото последствий обстрелов

Боевики ранили двух военных и атаковали село с беспилотников: фото последствий обстрелов

Также вчера боевики гибридной армии РФ дважды открывали огонь из стрелкового оружия в сторону Песок. Недалеко от Пищевика и Березового оккупанты обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия. 

В результате обстрелов двое бойцов ВСУ получили ранения. Военнослужащих госпитализировали, они в удовлетворительном состоянии.

  • 2 февраля оккупанты обстреляли пункт пропуска Гнутово. В одного из военнослужащих попал осколок – он застрял в удостоверении, в котором был жетон. Штаб ООС показал видео обстрела.
  • Посольство США в Украине отреагировало на обстрел и призвало Россию выполнять обязательства на деле, а не на словах. 

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Оксана Житнюк
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