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Богдан написал заявление об отставке - Интерфакс-Украина

Богдан написал заявление об отставке - Интерфакс-Украина - Фото
Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.08.2019, 20:14

По данным источников LIGA.net, это было условием американской стороны для встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом

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Глава Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в ОП.

"Заявление подано президенту в четверг", - сказал собеседник агентства.

LIGA.net пока не удается подтвердить эту информацию. Тем временем ряд СМИ опубликовали частичное фото заявления с довольно странной формулировкой, которое якобы написал Богдан. Например, такое заявление опубликовал theБабель.

НВ написало, что Богдан отказался комментировать им эту информацию. 

Корреспонденту LIGA.net в ОП также ответили, что пока не комментируют ситуацию. "Пока не комментируем. Выясняем", - сказали в офисе.

По данным источников LIGA.net, это было условием американской стороны для встречи президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

В США, как известно, идет расследование против олигарха Игоря Коломойского, юристом которого был Богдан. 

По словам источника, в преддверии выборов администрация Трампа не хотела встречаться с Зеленским, так как Богдана они связывают с Коломойским.

30 июля Богдан дал брифинг, на котором сделал ряд скандальных заявлений о "смотрящих" в Киевсовете и попытке предложить ему взятку за более лояльное отношение к мэру Виталию Кличко. После этого мэр съездил в США, где встретился с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

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Владимир Зеленский дональд трамп игорь коломойский андрей богдан
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